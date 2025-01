Ima i brata i sestru, NE ZNA SE KO JE GORI: Aleksandra oblatila Milovana i njegovu porodicu kao nikada do sad (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Aleksandra Nikolić osamila se sa Markom Đedovićem, te je otkrila mnoge detalje iz života Milovana Minića.

- On je neprevaziđen, on je sve usr*o. Ispao je majmun, odao se...Nisu oni meni ništa uradili, niti su moji njemu nešto uradili. Moja mama zna da se žali na mene, moja mama jeste teška žena, ali kada je stani-pani, ona život daje. On je sam rekao: "Kakva god da je, da je stani-pani, tu je Milosava". Ona mene nikada ne bi ostavila na ulici, ali uvek misli da ću da se snađem i ostalo. Kada sam stalno davala, jednom nisam dala, pa ne valjam, ja sam za to kriva, ko me je*e. On je svoje ukanalio, njegovi baš jako drže do nivoa. Ima brata i sestru, ne zna se ko je gori, da ti ne pričam šta mi je sve pričao za njih. On je prvi, a oni su blizanci, imaju već decu, stariji su ljudi, da ti ne pričam šta je to bre. Jadni njegovi roditelji, jer se bore svim silama da održe porodicu i te vrednosti...Njegov otac je svima dao po stan, priča da je krenuo od nule. Druže, nisi ti krenuo od nule, nego je izabrao taj neki put. Njegov brat ima troje dece male, a njegova sestra...Bože me oprosti, neću da pokrećem temu...Ne možemo mi da vratimo vreme, ali šta on radi, šta je njemu cilj da dođe ovde?! I pre mene je bio lažan - rekla je Aleksandra.

Autor: Nikola Žugić