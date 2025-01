To su laži i izmišljotine: Milovan negirao da je ogovarao sestru, pa najavio Aleksabnri rat! (VIDEO)

Milovan Minić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, koji je prokomentarisao odnos sa Aleksandrom Nikolić.

- Kakav je tvoj odnos sa Aleksandrtom trenutno? - upitao je Darko.

- Čujem da je danas pričala neke boleštine. Ona je rekla da sam ja pričao da mi je se stra ku*va. To su laži i izmišljotine. Moja sestra je veoma cenjena i poštovana. Ja ne diram Aleksandrine drage ljude, a ona to radi, kada sam ja u pitanju - kazao je Milovan.

- Aleksandra je takođe rekla da si savao svojoj tašti neke lekove - kazao je Darko.

- Ne. Ona ima terapiju koju mora da pije. Žena iam tešku dijagnozu, ništa ne radim što nije legalno. Aleksandra je rekla da sam migrante prevozio, ali ni to nije istina, daleko od toga. Prekosutra ću se obratiti Urošu, njenom bivšem mužu i reći sve što imam. Sve što sam do sada rekao je istina, ništa nisam slagao. Čak sam i ublažio neke stvari - kazao je Milovan.

- Da li je istina da si planirao da iseliš svoje dete i ženu, a da tu useliš Aleksandru? - upitao je Darko.

- To je bljuvotina. Najveća moguća laž njena je to. Sve to radi samo da bi dobila moju reakciju, ali će morati na sudu sve da dokaže - rekao je Milovan-

- Kako komentarišeš njene opružbe da pokušavaš da okreneš sve ljude protiv nje? - upitao je Darko.

- To je glupost. Nikome se ne dodvoravam i ne trudim da bude na mojoj strani. Iza svake reči stojim, sve je gola istina - kazao je Milovan.

