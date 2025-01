Bez dlake na jeziku!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aleksandrom Nikolić.

- Čime ti to Milovan preti, čime te on drži u šaci - pitao je Darko.

- Moj najveći problem je što ja partneru ispričam sve o sebi, on zna sve o meni. Sve dobro i loše, od malih nogu do danas on zna sve. Oni moju istinu na kraju iskoriste protiv mene, šta god da kaže, nema problema. Ne želim da uvlačim ljude ovde, to je na njemu, ja ne spominjem, on spominje. Ne plašim se ničega, ja sam ocrnjena nikad gore, sve je rekao najgore - rekla je Aleksandra.

- Da li se plašiš da postoji mogućnost da vaši eksplicitni snimci dospeju u javnost od strane njega - pitao je voditelj.

- Da, naravno, zbog deteta, za mene me baš briga. Ne bih se snimala da mu nisam verovala. Moram priznati da je on to radio, ja se nisam bunila, nekada jesam. Često se dešavalo da ga pitam: "Što sad snimaš?" - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić