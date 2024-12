Kako su povezani Sale Luks i Karl Lagerfeld? Kristijan dao svoj sud o obojici, da je živ modni dizajner OVO bi ga ubilo (VIDEO)

Kristijan bez dlake na jeziku!

Kristijan Golubović u razgovoru sa Saletom Luksom i Andreom Anđelković komentarisao je njihov odnos, pa je uspeo na interesantan način da dovede u vezi njihovu priću sa modnim kreatorom Karl Lagerfeldom.

- Nap**ao si ga ti bato debelo, kad zakmeči biće kuku-lele, šalio sam se. Hvala bogu da vam dođe, šta će ovi, ni kučeta ni mačeta bato. Kao Nemci, kako su oni poremećeni ljudi. Prepiše mački četiri i po miliona funti, zamisli ti debila -rekao je Kristijan.

- Kao Karl Lagerfeld -dodao je Sale.

- Ma debili, je*e se ceo život u bu*u, umre i ostavi mački nasledstvo. Koji si ti degenerik, kao da nije ni živeo, zamisli ti to. Kao da bude interesantan, umesto da ostavi pet sinova i četiri kćeri da ti se kvalitet širi, on ga nap*a debelo. Koji je to sistem vrednosti -rekao je Kristijan.

- Pa dobro ako vili čovek -dodala je Andrea.

Detaljnije pogledajte u video-zapisu.

Autor: M. Vićović