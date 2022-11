Brutalan intervju Filipa Cara nekoliko sati pre dolaska na velelepno imanje ostaviće sve bez teksta!

Filip Car spreman je da večeras izazove neviđenu pometnju na najpoznatijem imanju u regionu, a on je u velikom intervjuu za Pink.rs otkrio šta priprema za svoju bivšu ljubav i njenog dečka - Maju Marinković i Bilala Brajlovića, kao i kakav će biti prema ostalim zadrugarima koji su ga ogovarali, ali i da li su mu pojedine zadrugarke zapale za oko!

- Osećam se napeto, nervozno. Imam tu neku nervozu jer mi se sve odvilo brzo i nisam stigao neke obaveze da završim pre ulaska. Sve mi je brzo prošlo. Veća napetost će biti njima kad uđem u Belu kuću, nego meni. Svi će biti napeti - rekao je Car na početku intervjua i dodao:

- Pozdraviću se sa njom kao i sa svakim drugim učesnikom. Ne želim da učestvujem u ljubavnom trouglu sa njom i Bilalom. Neću uticati na njihov odnos. Nemam čak ni animozitet. Najradije bih voleo da budem izolovan što se Maje tiče i da nemam nijednu dodirnu tačku s njom. Van crnog stola ne želim nikakav kontakt sa njom, sve ćemo rešavati za stolom. Jedino sam im pretnja u njihovim glavama. Ja im nisam pretnja. Želim im da opstanu. Jako bih voleo da im ja ne poremetim vezu i da nemaju turbulencije, mogu samo da se nasmjejem njihovim glupostima. Zašto ja da pomažem ljudima koj su me prozivali. Ja im probleme neću praviti, mogu samo sebi da ih naprave - poručuje Filip i dodaje:

- Kad sam video kako se ona ponaša i kakav odnos ima prema ljudima u kući promenio sam mišljenje. Ravna linija prema Maji i to je to. Ne znam čega se plaši Bilal, ne treba da me se plaši. Karma dolazi sama na vrata, njemu je karma Maja Marinković koja je bila usko povezana sa mojim imenom. On je mene ničim izazvan prozivao. Ja njega nisam poznavao, niti sam reč rekao o njemu. On je ćesto o meni negativno pričao, sad mu se to vbratilo. Ja mu želim sreću svakako. Mogu im napraviti haosu i rastaviti ih odmah, da završe vezu za 20 minutaq i da Mjaa završi sa mnom, da Maja više Bilala ne vidi u šrostoru i vremenu, ali neću našraviti ništa. eto toliko mi je do njih stalo - otkriva Filip za Pink.rs i poručuje:

- Pošto me na svakom ćošku spominju sad ćemo videti koliko su jaki, kad uđem. Videćemo šta imaju da mi kažu - rekao je Car, a o tome da li bi se umešao u Zolinu vezu s Anitom poručio je sledeće:

- Zolu nikad ne bih omalovažio, niti se upleo u nešto njegpvo. Zolu bih sa bilo kim podržao osim s Milajnom, ni njegova porodica se ne slaže sa tim. U kratkim crtama je Bosa ppručila da se Zola drži Anite i da drži podalje od Miljane i Kulića - rekao je Filip i poručio za kraj intervjua:

- Ima nekoliko devojaka unutra koje mi se dopadaju, a gledaoci će imati priliku vrlo brzo da vide sa kim ću ostvariti kontakt i kakvo mišljenje o kome imam!

Autor: M. K. ; N. Ž.