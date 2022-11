Bivša košarkašica Milica Dabović, koja je nedavno otvorila nalog na sajtu za odrasle putem kojeg naplaćuje intimni sadržaj, navodno se našla u velikom problemu.

Iako je za samo pola meseca od svojih smelijih fotografija i video-snimaka zaradila neverovatnih 60.000 dolara, ona je poslednjih dana u paničnom strahu da će joj ovaj biznis propasti i da će se njeni intimni snimci i fotke koje je snimala s partnerom završiti u javnosti, što ona želi da spreči po svaku cenu.

Milica se navodno požalila svojoj drugarici da je pod stresom da joj neko ne hakuje telefon i ne objavi sve intimne fotografije i snimke koji se u njemu nalaze, a koje bi joj ozbiljno ugrozili biznis.

Milica obožava da se gola snima u zavodljivim pozama i akcijama koje ima. I sama, ali i sa svojim dečkom, koji obožava da gleda njene snimke i fotke. Ona je odlučila da na svom Only fansu kači provokativne slike, i da ne otkriva baš sve, kao neke njene koleginice. Sada je u strahu da se sav taj intimni sadržaj ne pojavi u javnosti, jer će joj to pokvariti poslovne planove i napraviti ogromne gubitke. To znači da ona više ne bi mogla toliko da zarađuje od mesečnih pretplata, što ona nikako ne želi, jer joj je to za sada glavni izvor prihoda. Ubeđena je da neko želi da joj hakuje telefon ili da je neko to već uradio, jer su joj pre nekoliko dana stigli čudni mejlovi i poruke, pa sad pokušava da reši taj problem - završava izvor za Kurir.

Podsetimo, Milica je nedavno ispričala da je završila na sajtu za odrasle zbog opklade.

- Profil na Onli fansu otvorila sam zbog opklade s drugaricom, ali i zato što su mi mnogi pisali na društvenim mrežama da žele da me vide na tom sajtu. Drugarica i ja smo se kladile da za 48 sati mogu da sakupim 1.000 pratilaca. Rekla sam joj da je to nemoguće, a ona je bila sigurna u uspeh. Kazala je: "Ajde da vidimo, ako ne uspeš, zatvori profil." Pristala sam i uspela! Naučila sam da imam neki nivo i da se ne trošim mnogo, zaista ima divnih momaka. Nisam znala da je u pitanju porno-sajt, ja od toga ne bežim, to je činjenično stanje, sve je onako kako se ja osećam, postoji granica i da ništa ne želim - ispričala je Milica.

Autor: pink.rs