'NE DAO BOG DA MI CRKNE...' Nada Topčagić nasmejala sve do suza kada je otkrila kakav problem ju je zadesio, Palma odmah NAŠAO REŠENJE!

Sa njom je uvek zabavno.

Pevačica Nada Topčagić požalila se u emisiji "Magazin In" da joj se pokvario kotao kojim greje svoju vikendicu na Tari. Dragan Marković Palma odmah se ponudio da joj pronađe rešenje, a Nadin komentar na to nasmejao je sve u studiju do suza.

Moj prijatelj mene zove i kaže: "Crkao je kotao", ti se šališ, to je kotao 600 kilograma, ko će to da izvlači, to je dole u kotlarnici - pričala je uzbuđeno Nada.

Ja ću da ti pošaljem majstora da ti zakrpi gusanom elektrodom - rekao je Palma.

Ne može da se zakrpi, već smo pitali. Ako ga zakrpiš tu, on provali tu, ima mu već 15 godina. To je na Kosančićevom vencu, ne dao Bog da ovaj crkne - rekla je pevačica, a svi u studiju su plakali od smeha.

Autor: R.L.