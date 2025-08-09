BILA JE SA PAVLOM, A KAD SU UZELI PARE... Lepi Mića urnisao Gastoza zbog veze sa Anđelom: Pobednik Elite 8 otkrio nove planove sa Đuričićevom (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Lepog Miću i Uroša Stanića.

U program se uključila gledateljka koja je pružila podršku Anđeli Đuričić i Gastozu, no Mića je na sve načine pokušao da je zaustavi.

- Ja podržavam Anđelu i volim Anđelu, razumela sam povremano njenu suzdržanost prema tebi. Drago mi je što si je sačuvao do kraja. Nisi mi na početku bio jasan, ali si me kupio onom pričom o roštilju i roštiljdžiji. Jako si mudro sklapao kockice, čuvajte vašu privatnost -rekla je Gledateljka.

- Čuvamo, ali smo imali i paparace na plaži kao da smo u Holivudu -rekao je Nenad.

- Niko nije znao da su na moru, pričajte malo o krompirčićima, paradajzu. Vi ste gledaoci, nije ovo veče kuhinje, nego veče istine -rekao je Mića.

- Mića ga malo bunca, samo da ga malo izbunca -rekao je Gastoz.

- Rekao je gospodin da se ohladio od svoje velike ljubavi. Bila je sa Pavlom, on je sve to govorio, a kad su uzeli pare iznenadili se paparacima na plaži. Pričajte malo o pečurkama, niko ovde neće dobiti reč, ne pričajte o krompirčićima. Znate vi sve, čovek je mislio i pričao da je Anđela bila sa Pavlom, a sad je kao sve divno i krasno -rekao je Mića.

- Kako ti se usta ne umore da melješ u prazno. Hajde deda o'ladi malo -rekao je Uroš.

- Kada će kupiti kamper? -pitala je gledateljka Gastoza.

- Našli smo neku lokaciju koja iznajmljuje kampere na plaži. O kupovini nismo tazmišljaju, bila nam je tema, ali da kupimo... Možda da ga rentamo na mesec dana, ali ja nemam dozvolu, a sramota da ona voi kamper. Sad je sve više to zastupljeno, baš je ful priča -kazao je Nenad.

- Želim da vam premesem poruke podrške od fanova, imate veliku podršku i čuvajte se. Uživali ste gledajući vaše storije -rekla je gledateljka.

- Anđela me smara da pokrenemo jutjub kanal, kaže da bi to ljudi gledali -rekao je Gastoz.

Autor: M. V.