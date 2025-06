Potrebna je magija za pomirenje: Gastoz spreman na suočavanje sa Pavlom, a sve planove sa Anđelom zamenio sa Sofi! (VIDEO)

Anđeli neće biti dobro kad sazna!

Darko Tanasijević porazgovaro je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Ne znam šta teramo. Hoćemo da definišemo odnos, a na kraju kao da hoće a mi kaže da ćemo kad izađemo nedostajati jedno drugom. Daj da budemo dobri koliko god možemo do kraja. Za isporučenje ocu sam rekao da neće ništa da joj fali, a ne da je ona paket. Ja moram da istražim šta je bilo. Ako postoji magije, stvoriće se i napolju. Sešću sa Pavlom. Bitno mi je da se završi žurka i da dođem kući. Nek bude sa celim gradom, samo je poenta što sam je pitao isključivo za to. Ona je ispala šmeker pa samo kao prikrivali. Ja sam se setio Pavla posle ne znam koliko dana naše veze. Meni može da se veruje, ali njoj ne mogu verujem jer ne normalna devojka. Ja treba da se sklanjam od nje, a ne ona od mene. Ja sam joj rekao da pustimod a se desi magija.Raspadam se i ja. Rekao sam joj: "Jesi li ti pretplaćena na pre i posle rijalitija, što mora ceo svet da zna šta ćemo mi?". Možda sve ostvarimo, a niko ne zna. Hoću da vidim koliko je sati. Ako smo se ljubili sve vreme, a ti me gledaš u oči i lažeš, šta ćeš mi raditi posle? Ispala je smešna kad je dobila pitanja za fascikle - rekao je Gastoz, pa se osvrnuo na to što ukućani gledaju njihovu vezu kao takmičenje:

- a Šta je sa drugim ukućanima? Oni svi znaju da su nebitni kad smo mi u pitanju. Oni nas gledaju kao Bogove - rekao je, pa se dotako Sofi:

- Bila je u krevetu kad me pitala da li smo se pomirili. Slatka je kao med. gde je problem? Jovana Misica, Anđela i ona su tri najlepše devojke koje su sedele za stolom. Drago mi je da sam bio sa Anđelom. Koja god da ne zna da se snađe u Beogradu, tu sam! - rekao je Gastoz.

Autor: A.Anđić