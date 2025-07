AU, PONOVO LAŽ! Kordi se ne piše dobro, ponovo zabio nož u leđa Ani, ona odlučila da mu zavrne finansije i da ga skine sa grbače! (VIDEO)

Neće mu biti dobro!

Stefan Korda i Ana Nikolić ponovo su pokušali da svoju vezu postave na stabilne noge. Međutim, Ana je ponovo uhvatila svog dečka u novoj laži.

- To što si ti promenila pol mene ne interesuje. Drago mi je da si ti srećna,a i tvoja sestra, što ste uradile to što ste htele još od kada ste bile male. Mene druga ne interesuje. Interesuješ me ti, ali ne što si stambeno i novčano obezbeđena, nego jer si to ti. Ovde je takav prostor, tolika je tenzija - počeo je Korda.

- Nemaš auto, nemaš posao, finansijski nisi stabilan - rekla je Ana.

- Za tu moju sinansijsku situaciju, kad izađemo napolje ja ću da pozovem mog kolegu u Nemačkoj, pa ako hoćeš da idemo u Nemačku - rekao je Korda.

- Za mene je nesposoban muškarac ako ne može da zaradi - ubacila se Ana.

- Da si ti to meni sve uradila i da je sve drugačije ispalo ja bih i popi*deo i bio bih razočaran, ali bih uzeo kao ti i razgovarao bih sa tobom i dao šansu - pričao je Korda.

- Nemoj sreću da mi kvariš, ako mogu da budem kao gospođa. Ako ti bolju ne možeš, nemoj da sprečavaš moju sreću. Opet se budiš jedva u 11, nijedan gazda ti ne odgovara. Što nisi kupio dva kombija, nego si video dve, tri hiljade evra u džep - rekla je Ana.

- Problem je bila dozvola. Jednom sam izašao na testove i pao sam, tad sam se razočarao - branio se Korda.

- To je labilna osoba. Do kad misliš da me kanališ? Nismo imali nijedan lep i ljubavni klip. Zašto sam sebe i svoju reč ponizila? Rekla sam ako je to istina da ću da te ostavim, zaklela sam se. Ti si to razvukao. Trebao si da ustaneš i kažeš kako jeste i da povučem to što sam se zaklela. Moja zakletva ovde ima težinu - zaključila je Ana.

- Godinu dana će brzo proći - rekao je KOrda.

- Do tad ću da budem sa nekim drugim - rekla je Ana.

- Ja ću te razdvojiti od tog nekog. Jesam zasr*ao, ali ne želim da raskidamo - rekao je Korda.

- Ni ja to nisam želela. Malopre me lažeš. Čula sam nemoj da me praviš na budalu. Što me lažeš opet

- Mene oni ne interesuju - branio se Korda.

- Ali tražio si broj - rekla je Ana.

- Ne želim da dolazimo u situaciju da se svađamo - rekao je Korda.

- Da imaš zlatan ku*ac ne bih bila sa tobom. Hoću dok smo ovde da nam bude lepo. Od kada sam sa tobom, najviše bih volela da ove nedelje budeš izbačen da bih mogla konačno da se opustim - rekla je Ana.

- Šta bi sa tim postigla? - pitao je Korda.

Autor: A.Anđić