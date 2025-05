Neću da spavam sa tobom! Matora odjavila Draganu zauvek, ne može da podnese njene laži, njenoj mami neće biti dobro (VIDEO)

Draganinoj porodici neće biti dobro!

Dragana Stojančević došla je kod Jovane Tomić Matore u krevet.

- Što mi nisi rekla da si se poljubila sa Lukom? Zaklela si se da ništa nisi imala, da je bilo samo češkanje. Beži bre, hoću da spavam. Ti meni ni za Mateju ne bi rekla - pitala je Matora.

- Ne bih. Ovde ne bih. U čemu je poenta? - pitala je Dragana.

- Sve me lažeš u lice. Boli me ku*ac sa kim si bila pre mene, nego jer me lažeš - rekla je Matora.

- Nije mi palo na pamet - rekla je Dragana.

- Sada sam sigurna da si flertovala sa mnom, a ljubila se sa Terzom. Flertovala si sa troje ljudi - rekla je Matora.

- Nemoj da mi se dereš - rekla je Dragana.

- Skloni se od mene. Izađi. Ovde nećeš spavati. Nema potrebe da odlučuješ jer sam ja odlučila da ne želim da budem sa tobom. Nemoj da me grizeš. Ne zanimaš me, neću da pričam sa tobom, izađi iz kreveta. Neću da spavam sa tobom - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić