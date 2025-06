NE BIRA SREDSTVA DA GAZI: Mića najavio Anđelino uništenje Gastoza, brutalno je urnisao kao nikad do sad! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeraš biraju između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lepom Mići.

- Nominacije dve osobe koje će da obeleže ovaj serijal, ali na način kako dolikuje ljudima koji nemaju stav i karakter. Gospodin ima od svijih prijatelje etiketu da je poltron, licemer, izvrće istinu i to je dobio od širokih narodnih masa čije je on ljubimac. Pre neko veče kad nisam bio tu svi su ga hvalili da je divna žurka, a on se posprdao sa njihovih životima. Brane se za stolom da nije tako, a ona su pesmom potvrdili da je tako. Što se tiče gospodina bagera, sve što je rekao sve je pogazio. Gastoz je neko ko gazi preko mrtvih i niko i ništa ga ne interesuje, samo gleda sebe. On je jedan ozbiljan prevarant, podao je, bezobrazan, kvaran, sujetan, ima veliko kompleks. Sve što sam rekao za njega sad Anđela to govori, toliko koliko nisam bio u pravu. Naši odnosi su nikakvi, niko nikad nije rekao ovde šta je on meni. Gastoz je jedno ljudsko dno. Anđela je neko sa kim sam imao odličan odnos, imao sam poštovanje prema njoj, ali je zbog svog dečka udarila na mene i sve što sam radio od srca je rekla da sam uradio zarad naroda. Ne zna da poštuje i da ceni neke stvari. Ona je osoba o kojoj više ne vredi razmišljati u pozitivnom smislu, ona je spremna na sve, ona gazi sve i ima pravo, a ja sam budaletina koja je stajala na njenoj strani. Ona je meni rekla da sam sve radio zbog sebe, a to govori ko je ona. Osetila je da može da bude moćna, pa ne bira sredstva da gazi. Njih dvoje su top kombinacija i vezala bih ih da budu ceo život zajedno jer se on njoj gadi, a i ona njemu. To nije rečeno u decembru kad im to nije odgovaralo, nego kad pare treba da im legnu u džep. On je shvatio da ne može da bude sa njom, a zaboravili smo njihov dogovor o saradnji da se ovde ne napadaju, nego da će napolju da vide sve. Foliranti gaze svojim stazama uspešno i pokazuju kako se sprdaju s narodom koji im šalje poklone. Oni su izdali široke narodne mase i sad svako gleda svoje d*pe. Meni je drago što je ono što sam ja za njega pričao pre sedam meseci sad pričaš o njemu, a kad staviš pare u džep ćeš tek reći. Vraćamo se na vaš odnos kad si ovde pre par dana histerisala kao da ti je učinio najgoru stvar na svetu - govorio je on.

- To je moje pravo - rekla je Anđela.

- Ona njega hoće da predstavi kao da je on najgori i da je toliko iritira. Pravi sliku da ona vapi za pomoći. Njen otac je rekao da podržava moje stavove, a nikad nije hvalio zeta. Tvrim životom da Anđela o njemu misli sve najgore. To je Anđelica, ona je pokazala šta misli o Gastozu, Kariću i meni, a to je sve najgore. Ona je devet meseci lagala da je Karić divan dečko, da je divan prijatelj, a ona čoveku rekla sve najgore što postoji na svetu. Ona će sutra da se p*piša po svakome i zato su dobar spoj jer ništa na svetu ne poštuju. On njoj može da dođe pijan, da bude celu noć sa k*rvatinama, a onda da ga pita šta će da pojede. To su emotivni leševi koji nemaju gram emocija. Ako Bog da oni će zajedno da bude ceo život jer je najveća nesreća kad ljubiš nekog koga ne voliš. Ostaviću Anđelu, poslaću Gastoza - rekao je Mića.

Autor: A. Nikolić