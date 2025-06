Ena Čolić besni kao nikad do sad: Saznala šta joj Aleksandra radi iza leđa, Peji se ne piše dobro! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vide kako je Milena Kačavenda otkriva da Aleksandra Nikolić leži pored Jovana Pejića Peje.

- On sam treba da ima osećaj kako da se ponaša, a ne da ja napadam žene. Da je sreće da sam ga pustila od početka da se blamira, ali ajde. Naravno da je bilo preblizu, ali nek radi šta hoće. On to dozvoljava i on to namerno to radi - rekla je Ena.

- Meni je ovo jako smešno jer se mi nismo ni pogledali za četiri sata - rekla je Aleksandra.

- Ona bi se meni izj*bala sa mužem, zato mi i nije drugarica - rekla je Ena.

- Meni je ovo totalno okej jer sam ja prvi došao ovde. Meni Aleksandra nije dala pivo, pa da sedim pored nje i bude problem - rekao je Peja.

- Bilo je drugačije, nije Peja kriv. On je došao prvi, a ona je došla i legla pored njega. Namerno je provocirala Enu i to je jasno - rekla je Milena.

- Ja s njom nemam kontakkt i ne muvam se ni sa kim. Ja idem napolje i naćiću normalnu ženu, meni ovo ne treba - rekao je Peja.

- Ja ovo gledam i lupa mi srce, sad bih ti j*bala mater - rekla je Ena Čolić.

- Ja opravdavam kad to kažeš, ali ne opravdavam kad mi kažeš za majku i vermut - rekao je Peja.

- Ja sam totalno odsutan ovih desetak dana, tako da me ništa ne zanima - rekao je Milovan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić