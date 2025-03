Osveta se služi hladna: Munja krenuo u lov na Draganu, Matora ni ne sluti šta joj se dešava iza leđa! (VIDEO)

Žestoko razvezao jezik!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Danijelom Dujkovićem Munjezom o njegovom odnosu sa Stefani Grujić, ali i haosu koji se svaki dan dešava sa Jovanom Tomić Matorom.

- Kako se osećaš sad kad vidiš da je Zola deo Elite jer te je Stefani sa njim prevarila prošle godine? - pitao je Darko.

- Mi smo se videli letos. Ja sam mu zamerio i Stefani i rekao da više ne postoji u mom životu kao drugar, ali da se nadam da ćemo da imamo korektan odnos. On je to prebacio na sprdnju, znam da je njemu sve to sprdanja, ali meni nije to sprdanja. Kad sam čuo pesmu rekao sam Terzi da je Zola. Mi smo izgladili odnose, široko mu polje da radi šta hoće jer mene ovde ništa ne može da poremeti. Stefani je majka mog deteta, ja imam simpatije prema nekoj drugoj devojci ovde i ona to zna. Ja se sa njom sprdam za Daču, nemam problem ni da provodi vreme sa Zolom, široko joj polje da radi šta hoće, a ja sam joj tu na raspolaganju - govorio je on.

- Sinoć je došlo do žestoke svađe sa Matorom, rekao si da oko nje sve vene - dodao je voditelj.

- To su činjenice. Ja sam joj rekao da je uticala na smrt njene majke, nikad neću zaboraviti kad joj je majka u čestitki rekla: "Jovana, šta nam to radiš?". Ona je jedna bruka, gazi sve oko sebe, ništa joj nije sveto. Toliku težinu je imalo sve napolju, a evo šta je napravila posle tri dana. Ona je ili lažov ili joj ništa nije značilo. Ja sam znao da Matora ima uticaj na moj i stefanin odnos, u to sam siguran. Ja sam zato nekad kivan jer su dozvolile veliu stvar, a Matora nastavlja ovde kao da se ništa nije desilo. Radilo se o budućnosti deteta i cele jedne porodice. Matoru krivim koliko i Stefani - rekao je Munja.

- Mnogi ti zameraju da ti je fokus Matora, a treba da ti prva adresa bude Stefani - rekao je Darko Tanasijević.

- Ja opraštam zbog budućnosti mog deteta. Pristrasni ljudi podržavaju Matoru i skaču na mene. Ja sam sa Stefani rešio šta sam imao kad mi je ona rekla da neću biti NN. Sve što imam da joj zamerim biću joj kad bude vreme, ona je sad izgubljena i tek je prošlo dva meseca od njenog porođaja - govorio je Munja.

- Kako komentarišeš što Matora kaže da ste vi foliranti i da biste se na keca pomirili? - pitao je voditelj.

- To je klasično pranje jer je Stefani iznela da je Matora gasila televizor kad sam ja. Ona sad navija za nas, ali ja sad navijam za odnos mene i Dragane. Osveta se služi hladna, ja sam već krenuo sa njom danas u radionici. Ako Matora misli da će da se završi ovako, neće - dodao je Danijel.

- Šta je najgore što si čuo? - pitao je Darko.

- Lomljenje kolica, guranje Stefanine glave u tanjir, poroci, spavanje dok Stefani servira hranu njenom ocu, Maja zubarka... To sam se samo sad setio, a gde su ostali detalji? Matora će za mesec dana da krene da vređa dete i priča da nisam podoban otac - rekao je Munja.

- A afera ketering i Ermina? - pitao je voditelj.

- Katastrofa da nema empatiju prema devojci od 20 godina koja je došla ovde da zaradi novac za sina. Ermina je meni izgledala gotivno na "Elitoviziji", ali posle ovog očajnog poteza to je njihovo pravo stanje i to su oni. Ne mogu da grešim dušu, ali da je Matora bila spolja to ne bi uradila. Druže, uđi sa nama, pa ćemo da se mačujemo. Ja nemam šta sa njom da pričam, ali ovde je istina - pričao je Dujković.

Autor: A. Nikolić