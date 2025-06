POSLE SAMOLINE, POSTALA NEIZDRŽOLINA! Slađa plače kao kiša, Terza je oduvao kao nikad do sada: Hoćeš da te izvređam bolesnice?! (VIDEO)

Žestoko!

Terza je došao do uplakane Slađe Poršeline u pabu "Prijatelji", te su tom prilikom započeli svađu.

- Šta glumiš, šta sam ja uradio?! Daj reci mi - rekao je Terza.

- Ništa nisi uradio - rekla je Poršelina.

- Ti si indijanka jedna mala, bolesnica. Slađo te tvoje fore seljačke, ovo pravljenje klipova me ne zanima - rekao je Terza.

- Ko ti je rekao da dođeš?! Je l' sam te zvala ja?! - pitala je Poršelina.

- Je l' spavaš tu?! Hajde lezi spavaj tu, koje su ti to fore - rekao je Terza.

- Hajde pusti me na miru - molila je Slađa.

- Jao, evo je Anđela Đuričić dva. Te fore možeš s tatom i sa mom, idi putuj ptico bela - rekao je Terza.

- Pusti mene, ne želiš, ne treba da budeš sa mnom idi tamo gde treba da budeš. Gledao si u nju celu noć - rekla je Poršelina.

- Ko te je*e, zbog čega?! - rekao je Terza.

- Ni zbog čega, loše mi je, boli me stomak - rekla je Slađa.

- Ti si smešna devojka - rekao je Terza.

- Ja sam zaljubljena u tebe, tri meseca već i ne mogu više da trpim ovo. Volim te kao osobu i zaljubila sam se u tebe. Opet sam se ponadala da ćemo biti napolju zajedno, a ti radiš stvari koje me bole. To što sam se ja naštelovala da me ne boli, nije tako. Nijednoj devojci nije stalo do tebe kao meni, eto to je - rekla je Slađa.

- Hoćeš da te izvređam sada?! Nemoj da si mi se obratila više, bolesnice jedna, m*š u pi*du materinu - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić