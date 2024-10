Dečko se sprdao sa tobom: Ana Spasojević stavljena na stub srama zbog veze sa Munjom, Lepi Mića je urnisao! (VIDEO)

Ponižena!

U toku su nominacije odabranih. Ana Spasojević stavljena je na stub srama zbog odnosa sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Ja ću nominovati Luleta Bahanaliju jer se stalno meša u moj odnos sa Gastozom i obećavam da ću ga prebiti kad izađem napolju jer je lik totalni retard i nije zanimljiv. Kad ustane mutav je, nosi fejk roleks i momak je debil. Stavio je tetovaže a ima 60 kila sa krevetom, ima me na piku i umesto da guramo priču on se pravi budaletina -rekao je Božo.

- Prvo ću da pozdravim mamu, izviniću se ako je dovedem u neku situaciju neprijatnu. Svi misle da ću nominovati Munju ali on je bio moj izbor i zaista ne želim sada da pričam loše o njemu, apsolutno me to ne zanima, ja sam sa njim sinoć završila odnos, podelili smo sve zajedničko. Naša komunikacija se sinoć prekinula i tako će ostati do daljnjeg. Nominovaću Aneli zbog ličnog sukoba kojeg smo imali za vreme žurke -rekla je Ana.

- Ja lično sam imao sa svima sukobe i mirio sam se prirodnim putem tako da sam većinu komentarisao. Nemam neke lične sukobe ovde toliko velike, ljudi su me ovde vređali i opravdavali na najgore načine. Ja Munji kažem svašta za stolom a vi ste ga opravdavali, meni je njegova veza sa Anom bila smešna jer se sprdao sa njom -rekao je Mića.

- Mićo ti nikada nećeš moći da utičeš na moju odluku i moje razmišljanje i zato znam da te to boli. Mića hoće da se igra rijaliti i da se ta priča samo razvuče, ali neće to doživeti -rekla je Ana.

- Evo ja na kraju šaljem Munju -dodao je Mića.

Autor: Nemanja Šolaja