‘IZBUŠIĆU GA K’O DRVO!’ – Srpski klinac (19) pokušao likvidaciju škaljarca, pa ostavio DNK svuda!

Ubica iz teretane: Tinejdžer iz Srbije došao pod lažnim imenom, danima pratio metu, a onda pucao na bazenu usred dana! Selfie ga razotkrio!

Tinejdžer (19) iz Srbije osumnjičen je da je 7. avgusta pokušao likvidaciju visokorangiranog škaljarca Marka Ljubiše Kana, i to usred dana, na bazenu luksuznog hotela u Pržnu. Ponašao se kao običan gost, prijavio se pod lažnim imenom, pratio metu danima, a zatim pucao iz neposredne blizine.

Kamere su zabeležile svaki korak, a njegov DNK i selfie iz teretane razotkrili su ga za tili čas. Crnogorski istražitelji navode da je napadač iz Srbije već poznat policiji, a reč je o novoj praksi balkanskih klanova – regrutacija jedva punoletnih mladića iz siromašnih sredina koji ubijaju za sitan novac, dugove ili narkotike.

Ovo je šesti atentat na Kana, a drugi put da su u njegovu likvidaciju uključeni mladi iz Srbije. U januaru 2021. pokušaj ubistva organizovao je kavački klan, a izvršioci su bili Kraljevčani Lazar Ilić i Strahinja Savić. Njih je raskrinkala presretnuta Skaj prepiska.

Jedan od poruka koja je ostala zabeležena u telefonu ubice glasila je:

„Započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem… izbušiću ga k’o drvo, hahahaha!“

Analitičari upozoravaju:

"Ovo je rat do istrebljenja u kojem klanovi koriste klince kao potrošnu robu. Plaćaju ih po 500 evra ili im brišu dugove. Sve je manje profesionalaca, a sve više amatera koji lako padaju, dok naručioci ostaju nedodirljivi."

Autor: Dalibor Stankov