OVO JE MLADIĆ IZ SRBIJE OSUMNJIČEN ZA POKUŠAJ UBISTVA KANA U BUDVI: Slikao selfi u teretani, pa zapucao na 'Škaljarca' - Ostavio brojne DNK TRAGOVE (FOTO)

Marko Ljubiša Kan, koji važi za visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana, preživeo je šesti atentat u četvrtak popodne, kada je, kako se sumnja, plaćeni ubica, inače tinejdžer (19) pucao u njega dok je bio na bazenu jednog luksuznog hotela u Pržnu.

Škaljarac je spasao sigurne smrti pošto se napadač, kako se čini, okliznuo dok je povlačio oroz, pa je metak samo okrznuo Kana po glavi. Osumnjičeni za pokušaj ubistva je državljanin Srbije koji se nekoliko dana pre pokušaja likvidacije boravio prijavio u hotelu pod lažnim identitetom.

Glumio gosta hotela

Naime, osumnjičeni se ponašao kao opušteni gost hotela, a ono što je crnogorskim istražiteljima pomoglo u identifikaciji napadača jeste da je mladić ostavio brojne DNK tragove u hotelu, a nije izostao ni popularni selfi u teretani, koji ga je na kraju i raskrinkao.

Pokušaj likvidacije visokopozicioniranog škaljarca snimile su nadzorne kamere hotela, a snimak je dospeo u javnost. Na njemu se vidi kako muškarac u svetlom šortsu i majici, sa peškirom, oko vrata, silazi niz stepenice i s leđa prilazi Kanu koji je bio na ležaljci. Iz neposredne blizine, maltene sa razdaljine od 20 centimetara, pucao je iz pištolja koji je prethodno izvadio iz torbice koja mu je bila oko vrata, sakrivena ispod peškira.

Lažni identitet

- Pošto je ispalio više hitaca, napadač je otrčao sa bazena. Nastala je panika, ljudi su počeli da beže, neki su skočili u bazen od šoka. Spasioci i osoblje odmah su priskočili Kanu u pomoć, a tu se našao i lekar iz Kosovske Mitrovice. Ranjeni je potom prevezen u risansku bolnicu gde su mu konstatovane lake povrede - podseća sagovornik.

Crnogorska policija i dalje intezivno traga za osumnjičenim koji se u luksuznom hotelu prijavio sa inicijalima J. G.

Autor: Iva Besarabić