Otkriveno kako je pucač prišao Marku Ljubiši Kanu! Stigao na pola metra od mete, evo zašto nije bio sumnjiv (VIDEO)

Marko Ljubiša Kan ranjen je juče u Budvi dok je na bazenu luksuznog hotela u Pržnu ležao na ležaljci. Za sada nepoznati napadač, prišao mu je na 20 centimetara blizine i ispalio nekoliko metaka u njegovom pravcu, od kojih mu je jedan okrznuo glavu, a drugi završio u nozi.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kome se vidi kako muškarac obučen u svetlu garderobu, s tašnicom preko ramena, silazi niz stepenice, dolazi tik do Marka Ljubiše Kana i ispaljuje hice iz pištolja.

Trenutak kada je upucan Marko Ljubiša Kan pic.twitter.com/K8ITSOXldd — bgd (@bgd1737288) 08. август 2025.

Video-zapis pokazuje napadača koji se prikrao niz stepenice, pucao u Kana i pobegao pored bazena.

Nakon pucnjave, gosti hotela skaču sa ležaljki, a jedan od njih kreće prema napadaču, ali ubrzo upada u bazen.

Prema nezvaničnim pisanjima medija, Kana je jedan metak pogodio u nogu, a drugi ga je okrznuo o glavu.

Bio u društvu škaljarca

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, Kan je bio u širem društvu, ali je pre pucnjave ostao s Ognjenom Kažanegrom, takođe osobom koja je u policijskoj evidenciji označena kao operativno interesantno lice.

On nije povređen u pucnjavi.

Kan je označavan kao bezbednosno-interesantna osoba, čije je ime godinama prisutno u izveštajima o kriminalnim dešavanjima na crnogorskom primorju. On je to demantovao.

Smatra se bliskim škaljarskom kriminalnom klanu, a Vijesti su objavile više Skaj komunikacija u kojima grupa kavčana planira njegovo ubistvo.

Preživeo više pokušaja ubistva

Kan je do sada pet puta napadnut - dva puta u Beogradu i tri puta u Budvi.

Prva likvidacija na Kana dogodio se 2009. godine u Beogradu, na njega je tada pucano na parkingu Beogradske arene posle utakmice Partizan - Panatinaikos i tom prilikom upucan je u vrat, a policija je tada zaključila da je reč o nekim njegovim neraščišćenim kriminalnim računima.

Kan je u aprilu 2012. godine izručen iz Srbije u Crnu Goru, jer je za njim bila raspisana poternica Interpola na osnovu naredbe podgoričkog Višeg suda, zbog sumnje da je umešan u pokušaj ubistva.

Samo četiri godine kasnije, teško je ranjen 2013. godine u Beogradu, kada je pucano na njegov "golf" i pogodila su ga četiri metka u grudi i vrat. Njegovo ranjavanje ostalo je upamćeno i po tome što je uspeo sam da se domogne službe Hitne pomoći, gde je došetao okrvavljen i pao na ulaznim vratima. Kan tada nije hteo da kaže šta mu se dogodilo, gde, niti ko je pucao na njega. Rekao je svoje ime i izgubio svest.

Treči pokušaj ubistva, šest godina kasnije dogodio se 2019. godine u Budvi kada je na njega i njega i njegova dva telohranitelja u Budvi pucano iz automatskog oružja. Napadači su tom prilikom bili maskirani silikonskim maskama.

Napad na Budvane dogodio se ispod bedema Starog grada, u lokalu "Kolkovado". U toj pucnjavi ranjeni su njegov prijatelj Dragan Marković i kum Goran Slovinić. Kan tom prilikom nije ni okrznut, a svedoci napada ispričali su da je preživeo spletom čudnih okolnosti.

Kana pokušali da ubiju Vračarci

Poslednji pokušaj likvidacije na Kana, dogodio se dve godine kasnije kada je kriminalna grupa "vračarci" pokašala da ga liši života.

Tužilaštvo u Crnoj Gori podiglo je opružnicu 2021. godine protiv kriminalne grupe "Vračarci" koja se sumnjiči da je krajem januara planirala da ubije Marka Ljubišu Kana. Tada ga je kako se sumnja, spasio njegov kum Goran Slovnić koji je primetio da ga muškarac prati.

U optužnici se navodi i da je likvidaciju škaljarca organizovao Džoni sa Vračara, vođa kriminalne grupe "Vračarci" koja je blisko sarađivala sa kavčanima i grupom Velje Nevolje i Marka Miljkovića.

Podsetimo, Marko Ljubiša Kan ranjen je u na bazenu luksuznog hotela u Pržnu.

Nakon pucnjave policija je blokirala grad i započela potragu za napadačem.

Autor: Dalibor Stankov