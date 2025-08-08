Mokre pločice spasile Marku Kanu život!? Napadač se spetljao, 'škaljarac' i ovog puta metak nije hteo

Marko Ljubiša Kan, navodno visoko pozicionirani pripadnik "škaljaraca", ranjen je juče u Budvi, a likvidator je navodno napravio grešku, koja je ovome spasila život.

Incident se dogodio iznenada, u trenutku kada su brojni gosti bili u hotelskom kompleksu, a pucač se navodno okliznuo.

- Ljubiši je prišao čovek od pozadi, bio mu je bukvalno na 20 centimetara. Taman kad je hteo da zapuca, okliznuo se na mokrim pločicama kod bazena i pao – metak je promašio Kana, pogodio ga je u nogu, a jedan ga je okrznuo po glavi. Doktor mu je odmah rekao: Sve izgleda neće biti ozbiljno - ispričao je jedan od svedoka.

Povodom pucnjave, juče se oglasila i Uprava policije Crne Gore.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Budva postupaju po prijavi da je u kompleksu jednog hotela došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane nepoznatog lica, prilikom čega je zadobilo povrede lice M.Lj, a koje za sada, prema preliminarnim informacijama, nisu opasne po život, i dok je lice medicinski zbrinuto", saopštila je Uprava policije.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će na licu mesta obaviti uviđaj.

