Vračarac posećivao Alajbegovića u bolnici, hteo da izvuče informacije o ovom čoveku: Alibeg nije rekao ni reč

Bivši vođa navijačke grupe "Zabranjeni" Nenad Alajbegović Alibeg bio je prijatelj Aleksandra Halabrina koji je navodno ubijen od strane vračarske grupe, koja je blisko sarađivala sa klanom Veljka Belivuka.

Kako je navedeno u optužnici protiv Vračaraca, jedan od pripadnika grupe posećivao je Alajbegovića u bolnici nakon što je teško ranjen 2020. godine i na taj način pokušavao da iz njega izvuče podatke o Halabrinu. Sve je otkriveno kada je srpsko pravosuđe od Francuske dobilo poruke koje su pripadnici vračarske grupe razmenjivali putem kriptovane aplikacije "Skaj".

Tužilaštvo navodi da je okrivljeni Miloš Raičević iskoristio poznanstvo sa Alibegom kako bi iz njega izvlačio informacije i prenosio ih vođi grupe Nikoli Vuišoviću, kao i ostalim pripadnicima grupe. Iako su Vračarci Alibega više puta označili kao "cinkaroša", činjenica je da, uprkos svim pokušajima od Alajbegovića nisu uspeli da izvuku informacije o Halabrinu.

U porukama koje okrivljeni Uroš Piperski 28. januara 2020. godine šalje nepoznatoj osovi, Piperski govori da "mora sada da nađe Alibegovog malenog, da ga ščepa što pre" i da ga sada "traži jako", a potom šalje dve fotografije sada pokojnog Aleksandra Halabrina uz poruku: "Evo ga gospodin mlađani". Za to vreme Halabrin sa nepoznatom osobom komunicira o tome da nekoga mora da "tresne" pre nego što on "tresne" njega i da će da baci bombu na kuću u Kaluđerici.

U grupnom četu koji su pripadnici klana napravili 5. februara 2020. godine govori se o Alibegu, kog u prepisci nazivaju i Alija, a Miloš Raičević ističe da je jedva preživeo, da je to sam rekao.

- Taj mališa (Aleksandar Halabrin) pravi spid sa Alijom, on je iz Borče, a Alija ga sa sobom vuče kao živi zid. Bleje sa Kovačem i sa narkomanima sa Banjice i prde da će da se brane, non-stop pokazuju utoke. Alija je više priča nego delo, zato mi je izvađena jetra, probušeno slepo crevo, butna kost pukla. To mu je sad najveća muka. Gore su ga zašili, dugo će se oporavljati, pomoći ću sve što mogu. Trebalo je i malog da tresne to veče, dva u jedan. Mene ne mogu da povežu, taj mali živi sa Alijom u gradu, vozio je Alijina kola i bleji mu na gajbi dok je u bolnici, ali on u svakom smislu zavisi od Alije. Sačekajte da se malo slegne, pa ću onda da priđem Alibegu i da izvučem informacije. Sve što saznam ću pisati ovde - pisao je tada Miloš Raičević.

Okrivljeni Uroš Piperski u komunikaciji sa NN osobom navodi da hoće da uhvati Dilindžera (Aleksandra Šarca) kad bude išao u posetu Alibegu, da šalje ljude da ga prate i da čega da ga uhvate ispred Urgentnog centra.

- Posete su svaki dan od jedan do dva, sigurno će se pojaviti. Hoću da vidim šta vozi, pa kad sledeći put sedne u kola, bomba. Samo da se pojavi, a hoće sigurno, od sutra kreće čekić tamo, pa da vidimo šta vozi. Da dođem u posetu da mu uzmem meru i sledeći put kada dođe, bomba. Kad hoće da se igra, igrajmo se do kraja - napisao je.

Posećivao Alibega u bolnici, pa prenosio informacije

Okrivljeni Miloš Raičević, koji je poznavao Alajbegovića i posećivao ga u bolnici, posle svake posete prenosio je informacije koje je dobio okrivljenom Urošu Piperskom.

- Alibeg spominje neke face, nekog ko je gruvao na njega, neki Uroš, govoreći da će on njega da grune. Ima malog idiota i još neki robijaš mu je izašao pre neki dan. Pričao je da Uroš Piperski vozi blindu i da mu neko prenosi informacije. Svašta zna o nama. Zna ko nam razbacuje gudru, ko ima belo, priča da će tog Uroša preko brata da nahvata, da će brata da udari kolima da bi njega izazvao, da ide u neku teretanu i da tu hoće da ga napadne. Ima slike Uroša Ninkovića i Uroša Piperskog u telefonu, novije, ne one koje su izašle u novinama. Hvalio se da se aktivirao da se sveti. Iz bolnice će Hitnom morati do kuće, on je na prvom spratu na Ortopediji u sobi 28. Tamo su uvek tri medicinska radnika, ipak treba neko pravi da bi se ušlo, da se to uradi hladnokrvno - pisao je Raičević.

Raičević je rekao da je Nenad Alajbegović Alibeg, nakon što je "pretekao" u pucnjavi, ispričao da je napadač odmah pucao i pogodio ga je, da nije imao masku, samo bradu.

- Rekao je da je jedva preživeo, ali je besan, to mu se vidi u očima. Ako mi kaže kada izlazi iz bolnice, odmah ću pisati. Za mališu (Aleksandar Halabrin) nije ništa pričao. On je mali, smešan je, nema love i kontakte kao mi, ali je zlotvor i sateran je u ćošak. Svaki dan se čujem s njim, znam da je cinkaroš i zato mi ga nije žao. Rekao mi je da su ubicu pratili po kamerama i ubeđen je da je pucao Uroš Ninković. Video sam mu oči, sprema neko zlo - dodao je.

Pripadnicima klana je 19. februara javio da će Alibeg da ostane tri nedelje dže u bolnici jer ga je "zabolelo nešto kod pluća", da čeka rezultate i da će da ga zadrže ako mu nađu tromb, na šta okrivljeni Aleksandar Ostojić konstatuje da će Nenad Alajbegodić da ostane bez noge. Na poruku piperskog da će Alibeg "možda i da crkne", Ostojić odgovara: "U svakom slučaju hoće".

"Alibeg se izvukao na čistu sreću"

Vođa grupe Nikola Vušović je 25. februara 2020. godine slao poruke o tome da su Nenad Alajbegović Alibeg i Nemanja Bojović Hemija "Zabranjeni", da neće još dugo i da se "Alibeg izvukao na čistu sreću".

- Šest komada, devet milimetara, to je čudo, a ovaj mali sa slike (Aleksandar Halabrin) je njegov pucač što se nudi svim dušmanima od Crne Gore do Beograda da ih radi. On je budala koja nosi krst sa sobom - napisao je Vušović.

U jednoj od prepiski, u kojoj Raičević izveštava grupu da se Alajbegoviću stanje pogoršalo, okrivljeni Aleksandar Ostojić piše da će "biti fenomen ako Alibeg preživi", dok Raičević objašnjava da je Nenad Alajbegović "prepadnut za život" jer je situacija mnogo ozbiljnija nego ranije, a potom narednog dana kaže da Alajbegovića prebacuju u šok sobu, da misli da neće preživeti jer "ima neko trovanje organizma".

U razgovoru od 9. marta Aleksandar Ostojić traži od Raičevića da "čuje polumrtvog Aliju".

- Ne znam da li će mi uzeti telefon u šok sobi. Moraće da ga seku i ako preživi, onda je fenomen. Šaljem sutra da slušate Aliju - napisao je Raičević, a potom im je poslao glasovnu poruku koju mu je poslao Nenad Alajbegović.

Uroš Piperski 10. marta šalje poruku u kojoj govori o tome da Nenad Alajbegović Alija "više ne spominje ubistva i to, sad hoće u London da valja gudru".

Razgovaraju o tome da je Nenad Alajbegović video napadača koji je pucao bez jakne, a Uroš Piperski šalje fotografiju na kojoj se nalzi čovek u jakni sa maskom i kapuljačom i navodi "evo ga drug, pet minuta pre pucanja" i da Nenad Alajbegović nije mogao da mu vidi lice, nazivajući ga "glupim lažovom.

- On je na normalan telefon pričao da ga je upucao Uroš iz Zemuna, da je video facu, cinkaroš. Čim izađe moramo da ga pitamo gde mu je maleni, je l' ga spominje? - pitao je Piperski, na šta mu je Raičević odgovorio da je Aleksandar Halabrin "pobegao preko" jer Alija treba da vrati dug, da je Alija "besan sa svih strana", da ne zna gde će i da"nema ko da vrati lovu".

Miloš Raičević pripadnicima grupe u periodu od 11. do 17. marta šalje da Alija pije pet antibiotika, ali da više nema ni dinara i da je propao.

- Alija hoće da beži za Kanadu, Australiju. Ima nekog idiota u Kanadi koji će da mu šalje garantno pismo. Hoće da se oporavi da napravi lovu jer ne može da ratuje bez dinara. Sve je svoje izmestio i nema nijednog na slobodi, svi su pali kad je on došao u bolnicu. Ne potcenjujte Alijin instinkt za preživljavanje. Ima temperaturu, nadam se da će sepsu da dobije - poslao je.

"Čovek je neuništiv"

Miloš Raičević 14. marta javlja grupi da je Alabegoviću bolje.

- Bolje mu je, iako ga je zahvatila sepsa, konzilijum mu je odredio terapiju koja je pomogla. Čovek je neuništiv. Baš je fenomen. Pitao sam gde je mališa, a on me je iskulirao. Nisam hteo da budem napadan - napisao je.

Nakon što je Aleksandar Halabrin ubijen, Nenad Alajbegović Alibeg je Raičeviću poslao glasovnu poruku u kojoj je rekao: "Nego, znaš šta se dešava? Znaš onaj maleni što je blejao sa mnom? Nema ga dva dana nigdem brate, nestao je burazeru, ne znamo gde je. Traži ga i keva, svi ga tražimo, nemamo pojma gde je". Bio je to prvi put da je Nenad Alajbegović spomenuo Halabrina, uprkos svim pokušajima Raičevića da od Alajbegovića izvuku informacije o njemu.

Pripadnici klana spominju da je to "onaj mališa što mu utoku nosi i što treba da ubija", dok Raičević šalje da je Aleksandar Halabrin "izgleda otišao u jednom pravcu", dok dalje polemišu o tome ko je mogao da ubije Halabrina. Raičević dodaje da se "Alibeg us*ao za život", na šta Aleksandar Ostojić odgovara da mu je "još malo ostalo da se plaši".

- Alibeg će sada to odmah da poveže sa nama, budite svesni toga. On je go*no cinkaroško - napisao je Raičević.

Pripadnici grupe takođe su pričali o tome kako se Nenad Alajbegović Alibeg plašio za sopstveni život nakon ubistva Aleksandra Halabrina, kao i da bi trebalo i njega da ubiju.

Podsetimo, Nenad Alajbegović Alibeg do sada je bio na meti više od 10 puta, dok je samo u poslednjih pet godina na njega pucano šest puta, od čega poslednji ove nedelje.

Autor: S.M.