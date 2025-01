'GLEDAO KAKO MU IZ AUTOMATSKE PUŠKE UBIJA BRATA' Evo ko je Miloš Kostić Šule uhapšen zbog zločina u Inđiji! 2016. godine bio ključni svedok ubistva!

Miloš Kostić Šule (40), koji je juče uhapšen zbog sumnje da je sa još trojicom muškaraca ubio Zorana Golea (45) ispred njegove kuće u Inđiji, pre devet godina je bio svedok ubistva svog brata Alena Kostića Kubija (31)! Inače, ubijeni Kubi bio je vođa Partizanove navijačke grupe "Zabranjeni", a posle njegove smrti vođstvo nad "Zabranjenima" navodno je preuzeo njegov brat Miloš.

Podsetimo, zločin u Inđiji dogodio se 6. januara oko 23 sata. Uhapšeni Miloš Kostić Šule bio je u automobilu sa još trojicom muškaraca - A. S. (35) i B. Đ. (28) i Stevanom Divićem (35), koji je kratko bio u bekstvu. Kako su ispričali meštani i očevici, njih četvorica su se divljački vozili ulicama Inđije, a kada ih je Zoran Gole opomenuo da se ponašaju pristojno, trojica su izašla iz kola i odmah su ga napali. Jedan od osumnjičenih ga je duario sekirom u grudi, dok ga je drugi ubadao nožem. Nesrećni čovek je preminuo na mestu. Posle krvoprolića sva četvorica su pobegla, ali su ubrzo pronađeni i uhapšeni.

Uhapšeni brat ubijenog navijača i 2016. godine se našao u središtu ubistva, ali tada kao očevidac i ključni svedok. Kako se tada pisalo, Alen Kostić ubijen je 13. avgusta tokom svađe sa komšijom Nikolom Elezovićem, koji je tada imao 24 godine. U svađi je, navodno, učestvovao i njegov brat Miloš.

- Među prvim svedocima tada je saslušan rođeni brat Alena Kostića, Miloš, koji je i očevidac ubistva. On je bio u društvu pokojnog brata u trenutku kad je došlo do incidenta i prepirke sa osumnjičenim Elezovićem, kao i kad je on dohvatio automatsku pušku i ispalio hice - ispričao je ranije izvor i dodao da su Kostići sa Elezovićem od ranije bili u sukobu.

- Pokojni Kostić je u automobilu bio s bratom. Navodno su preprečili put Elezoviću i navodno mu pretili. Potom su izašli iz automobila, Alen je izvukao neki lanac i počeo da mu razbija automobil, dok je njegov brat bušio gume na vozilu. Elezović je tada uzeo automatsku pušku i ispalio dva hica u stomak vođi navijača - naveli su izvori posle zločina u beogradskom naselju Železnik.

Posle pucnjave Nikola Elezović je ostavio automobil i peške pobegao sa lica mesta, ali policija ga je nekoliko sati kasnije uhapsila u blizini njegove kuće. Alen Kostić je odmah prebačen u Urgentni centar i lekari su se borili za njegov život, ali je ipak preminuo.

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio Nikolu Elezovića 2023. godine na kaznu zatvora od šest godina i četiri meseca. Osuđen je za krivična dela teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Okrivljenom je oduzeta automatska puška sa 15 komada municije.

Autor: Jovana Nerić