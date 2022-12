OSAM GODINA JE SA NJIM U BRAKU! Muž Bebi Dol je najveća MISTERIJA, a ove detalje o njemu niko ne zna!

Evo kako je pevačica govorila o svom suprugu.

Naša popularna pevačica Bebi Dol od 2014. godine je u braku sa Aleksom Todorovićem, koji je potpuna misterija za javnost. Bebi Dol je svojevremeno za domaće medije detaljnije govorila o njemu.

- Moj muž se zove Aleks Todorović. Rođen je i odrastao u Los Anđelesu, baš u opštini Holivud. Tamo je završio studije i stekao zvanje profesora književnosti i ruskog jezika. Devedesetih je prvi put na duže došao u Beograd, gde je zbog poznavanja jezika i zemlje bio dopisnik za nekoliko novinskih redakcija uključujući „Dejli telegraf“. Tada je ovde zasnovao brak u kome je dobio dva divna dečaka - otkrila je pre nekoliko godina Bebi Dol za Gloriju i otkrila kako su se upoznali:

- Kada je pre sada već dosta godina bilo aktuelno hapšenje haških optuženika, opet je izveštavao iz Beograda, a bio je smešten u kući moje prijateljice Teodore. Tada je već bio razveden. Bilo je leto i ja sam cele noći radila u jednom muzičkom studiju. Dočekalo me je jutro i nebo u stilu pesme „Hajde da“. Kako se ispostavilo kasnije, našla sam i „dečka kao san“, kako glasi prvi stih te numere. Svratila sam do Teodore i tamo zatekla njega i njegovog kolegu. Ona nije bila tu i ostala sam da je sačekam. Za razliku od kolege Dejvida, koji je bio raspoložen da ćaska, Aleks je sedeo za svojim laptopom i kucao. Sela sam preko puta njega i gledala mu u prste. Imao je ruke kao da celog života svira Rahmanjinova. Pogled sa njih nisam podizala. Otvorila sam svoj laptop, pregledala poštu i slušala muziku dok se moja prijateljica nije pojavila. Ćutao je i kada je ona stigla. U jednom trenutku je ušao u kuću i pustio pesmu „Mustafa“. To je za mene bio znak „znam ko si ti“. Narednih nedelju dana nisam ga viđala. A onda smo se sreli na jednoj rođendanskoj žurki i tu smo se, kako se to kaže, smuvali - rekla je Bebi Dol jednom prilikom za domaće medije.

