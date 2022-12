PREMINUO VENČANI KUM ANE I RASTE! Živeo život poput AKCIONOG FILMA, a uzrok smrti nepoznat!

Tuga!

Andrej Ančević (35), kum bivšeg estradnog para Ane Nikolić i Stefana Đurića Raste, preminuo je u nedelju.

Njegovo beživoto telo u porodičnom domu u Leštanima pronašla je supruga Sanja. Kako saznajemo, Ančević se ženi satima nije javljao na telefon, što joj je bilo sumnjivo. Zbog toga što joj nije odgovarao na pozive i poruke, ona se vratila iz Vrnjačke Banje, gde je bila kod svojih roditelja. Čim je ušla u kuću, zatekla je jeziv prizor. Odmah je pozvala Hitnu pomoć i policiju. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt, a uzrok još uvek nije poznat.

Andrej je venčao Anu i Rastu 2016. godine i zajedno sa njima nakon sklapanja braka u opštini Voždovac otputovao na letnju turneju po Hrvatskoj i Crnoj Gori. Odmah nakon ceremonije oni su se uputili u Poreč kod Ćazima Osmanija. Andrej ih je tada vozio jer je bio zaposlen i kao njihovo obezbeđenje.

Inače, on je poznat po problematičnom ponašanju. Prošlog leta je izazvao saobraćajnu nesreću na Smederevskom putu, malo pre Grocke, i tom prilikom je snimio sopstveni udes. Dok je vozio repovao je uz glasnu muziku a onda se desilo prevrtanje. Proleteo je kroz tri dvorišta, BMV završio na krovu, a on je sve to snimio i objavio na društvenim mrežama.

On je 2018. godine upucan u nogu ispred svog restorana nakon rođendanske žurke. Tada je u policiji rekao da je poznavao svoje napadače, ali nije odao njihov identitet na saslušanju u MUP-u.

Ančević je bio dobro poznat policiji, a prestupnik je postao još kao maloletnik. Voleo je da se druži sa poznatima, pa je na društvenim mrežama često objavljivao fotografije sa javnim ličnostima.

