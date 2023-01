'MENE NIKO NE MOŽE NI NA ŠTA DA NATERA!' Đani se prisetio nesvakidašnje situacije koja mu se dogodila na nastupu! (FOTO)

Pevač Radiša Trajković Đani u poslednje vreme poznat je kao "kralj bakšiša", što je etiketa koju je sam sebi nametnuo zbog svojih poteza.

Naime, kao što se zna, Đani uvek napravi ludu atmosferu na slavljima, zbog čega ljudi požele da ga dobro počaste. I danas se prepričava situacija kada je pio alkohl iz nošene cipele, zbog čega su ga neki i osudili.

- Sve je to iz mog zadovoljstva. Ne može mene niko da natera da se popnem na sto. To ja sam osetim, bila je to jedna šala. U pitanju je bio jedan moj drug, kupio je nove patike. Šta smo sve radili u životu - rekao je Đani i prisetio se jedne veoma neobične situacije tokom nastupa koji je organizovao njegov drugar.

- Moj drug ima veliki otpad kod Požarevca i on je mene popeo na onaj ogromni viljuškar. Pevao sam na paleti, a on dao gas. Pomislio sam: "Sad ako zakoči, ode Đani i šta da se radi?". To je sve moja želja. Ne može mene niko ni na šta da natera zbog para – objasnio je popularni folker.

Autor: M.K.