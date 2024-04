BOJAN MAROVIĆ PROGOVORIO O STRAVIČNOJ TRAGEDIJI KOJA MU JE PROMENILA ŽIVOT: Svaki dan sam išao na GROB i pričao mu...

Pevač Bojan Marović nedavno je otvorio dušu o gubitku oca, koji je sebi oduzeo život.

Popularnost je stekao vrlo mlad nakon pobede na "Sunčanim skalama", ali ga od 16. godine prati tužna sudbina.

- Nisam stigao nikad da mu kažem toliko stvari koje bih mu rekao. Mislio sam da ćemo biti jako matori kad budemo pričali o svemu. Mene su moji roditelji dobili jako mladi, tako da kad sam ostao bez oca nisam izgubio samo tatu, već i prijatelja - započeo je Bojan sa suzama u očima te pojasnio šta se zapravo dogodilo kobnog dana:

- Moj otac se ubio. To je bio trenutak, to nije bilo planirano. Ali, ja znam da on to nije hteo, to je prosto bio trenutak slabosti. Svi ih imamo, kad ti je muka od svega. Kad sam ga sahranjivao i spuštao u zemlju tada je otišlo pola mene. Nikad se nisam oporavio od toga. Laž je da vreme leči rane. Ne leči, samo to stavi negde tamo. Mnogo puta sam dolazio na njegov grob i pričao šta me muči. U početku se jesam pitao zašto i kako je došlo do toga da sebi oduzme život, ali kako godine idu shvatiš to je tako moralo biti. Neko bi krivio Boga, ali nema veze on sa tim, to je samo tvoja odluka. Ništa nije ukazivalo da bi mogao da digne ruku na sebe, nikada. Zato je i bio grom iz vedra neba kada se to dogodilo, a zamisli samo kako boli nakon toga. Bio sam malo ljut neko vreme, jer sam smatrao da je trebalo da bude uz mene, ali sam mu oprostio sve - rekao je Bojan.

Za majku je imao samo reči hvale i zahvalan je na tome što ona danas ne morada radi dva posla.

- Nije meni bio cilj da budem ni bogat, a ni slavan, meni je bio cilj da moja majka ne mora da radi dva posla. Nikada više u životu. A moja majka je radila nekada i tri, da bismo mi danas bili takvi kakvi jesmo. Možda nismo idealni, a ja smatram da smo čestiti ljudi na kraju - rekao je Bojan, između ostalog, u emotivnoj ispovesti za beogradske medije.

