BORI SE SA SVOJIM OSEĆANJIMA: Janjuš progovorio o tragediji svoje porodice, pa priznao da li se pokajao zbog veze sa Aneli! (VIDEO)

Janjuš otvorio dušu svojim prijateljima!

Marko Janjušević Janjuš je razgovarao sa Lazarem Čolićem Zolom i Urošem Rajačićem ispred rehabilitacije o svemu što mu se dogodilo ove godine, od smrtui brata do abortusa Aneli Ahmić,.

- Kada joj je majka bila, kada ju je pitala za ono, a tada sam se ja sje*ao. Negde me je u podsvesti držalo, a onda sutra opet na groblje, Ja sam se tada načisto pogubio, nizgubio sam mnogo toga. Svaki dan Zola, dana nije bilo da ja nisam satima razmišljao o bratu, porodici, a da li ti misliš da sam ja mogao da kanališem to. Ja se ne sećam mnogih stvari, kada sam ušao, kada sam krenuo ovde, i sada sa polupanom glavum ovo preživljavam. Ja nikoga nisam slušao da uđem u odnos, da li bi iko mogao da registruje bilo šta. I onda dođem, vuče me, da mi ruku, jao šta mi je sve ovo trebalo. - govorio je Janjuš pa dodao:

- I dokle sam došao na kraju, ni sa kim ne bih mogao da budem, ni ona ni ja. Ona nije bila čista, a moja situacija bila pakleno bolesna. Ne bih uspeo ne znam sa kim, a da smo napolju sve bi bilo lakše. - dodao je Janjuš.

- I potrefi se u nekom našem najgorem odnosu, svađe katastrofalne. Razvalilo me je sve od svađa do sukoba i komentara, ovo nema na filmu. da smo napolju krenuli, sve bi bilo mnogo bolje. Ovo što smo mi pokušali mnogi ne bi mogli - dodao je Janjuš.

- Neračunajući sve što mi se dogodilo sa bivšom ženom, a pored nje, mi se desila jedna Jelena, u Novom Sadu, a to nije imalo perspekitvu. Ona je imala svoj posao, a ja otišao u Tunis da idem. MI smo mislili da ćemo moći to, ali nije išlo. A ovde, ovde kada si sa nekim to je kao da si pet godina u vezi - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.