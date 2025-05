'Žao mi je što se nismo sreli' Grenel poželeo Vučiću brz oporavak

Izaslanik američkog predsednika za specijalne misije Ričard Grenel poželeo je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kome je naglo pozlilo tokom posete SAD, da se što pre oporavi. On je na mreži Iks poslao poruku predseedniku Vučiću u kojoj je poručio da mu je žao i da se nada da je sve u redu.

"Sve najbolje. Žao mi je što se nismo sreli ali se nadam da je sve u redu", napisao je Grenel.

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću je naglo pozlilo tokom posete SAD, nakon čega je zatražio lekarsku pomoć i posle pregleda doneo odluku da se vrati u Srbiju i on je na putu za Beograd.

Predsednik Srbije je zbog toga bio onemogućen da se pojavi na glavnim događajima zbog kojih je došao u Ameriku.

Prema saznanjima Tanjuga, predsedniku Vučiću je pozlilo u ranim poslepodnevnim satima po lokalnom vremenu.

Sending our best, @avucic.

Sorry to miss you but hope all is ok. https://t.co/VklV3DLxCv