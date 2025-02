Ričard Grenel, izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa za specijalne misije, oglasio se na svom X profilu i poručio da se sadašnja američka administracija zalaže za mir na Balkanu, ali da su im potrebni partneri od poverenja, što se nije ispostavilo u slučaju Aljbina Kurtija.

- Imam mnogo prijatelja na Kosovu iu Albaniji...i mnogo prijatelja u Srbiji i širom regiona.

Trampova administracija je radila i nastaviće da radi na miru za sve na Balkanu.

Ali potrebni su nam partneri od poverenja.

Kurtijeva vlada nije bila pouzdana tokom Trampovog prvog mandata, kao ni tokom Bajdenovog mandata. I republikanci i demokrate dosledno su kritikovali Kurtija zbog preduzimanja jednostranih akcija koje destabilizuju region. Kao i EU i NATO. Međunarodna zajednica je ujedinjena protiv Kurtija.

