Grenel demantovao Kurtija: On je u zabludi, odnosi Vašingtona i Prištine nikad nisu bili na nižem nivou

Izaslanik predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel ocenio je danas da izjave premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da su odnosi Vašingtona i Prištine "jači nego ikada", pokazuju da je on "u zabludi" budući da su, prema rečima američkog zvaničnika, oni na veoma niskom nivou.

"Odnosi nikad nisu bili na nižem nivou. Kurtija je osuđivala prva administracija predsednika SAD Donalda Trampa, Bajdenova administracija, NATO, EU, Ambasada SAD, bivši američki državni sekretar Entoni Blinken i drugi", naveo je Grenel na mreži X.

On je uz tu izjavu postavio i objavu dela Kurtijevog intervju za prištinske medije u kojem tvrdi da su odnosi Prištine i Vašingtona trenutno na najboljem nivou.

Kurti je takođe izneo tvrdnju da su pod njegovim rukovodstvom odnosi tzv Kosova i SAD ojačali ne samo diplomatski, već i u oblasti bezbednosti i energetike.

Delusional.



Relations have never been lower. Albin Kurti has been condemned by the first Trump Administration, the Biden Administration, NATO, the EU, the U.S. Embassy, Anthony Blinken, etc. https://t.co/jiqMrrk18d