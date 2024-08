Kurti je problem i svi to znaju! Grenel: Oštra pisma ne funkcionišu protiv Kurtija, SAD imaju alate da ga zaustave

Nekadašnji američki specijalni izaslanik predsednika SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel reagujući na saopštenje ambasade SAD u Prištini povodom zatvaranja filijala Pošte Srbije na severu Kosova ocenio je da protiv Kurtija „oštro formulisana pisma ne funkcionišu“, i da Amerika ima alate da ga zaustavi pre nego što dođe do eskalacije.

"Džefe, moj prijatelju i bivši kolega, ovo je još jedno snažno sročeno pismo. Ti si čvršći od ovoga. Vaša oštro formulisana pisma ne funkcionišu. Shvatam da trenutna Bela kuća ignoriše Balkan i Kamala Haris ne zna gde je Balkan...ali ovo je neprihvatljivo. Aljbin Kurti je problem i svi to znaju. Previše zvaničnika Bajden-Harisove administracije i evropskih zvaničnika su jednostavno preslabi - Kurti se ni izbliza ne odvraća od izjava (a vi čak ni ne izgovarate njegovo ime). Imate alate za davanje posledica - upotrebite ih sada pre nego što dođe do eskalacije", naveo je Grenel na svom „X“ profilu.

