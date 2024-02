OPASNO JE PRODAVATI MU NAORUŽANJE! Grenel oštro o Kurtiju: Momak je nepromišljen i gleda da započne sukob

Bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel ocenio je da administracija predsednika SAD Džoa Bajdena kasni sa primedbama na račun jednostranih poteza vlade Aljbina Kurtija tri godine dodajući da je prodaja raketa "džavelin" Kurtiju opasna, prenosi Kosovo Online.

Grenel je na društvenoj mreži "X" reagovao na pozive Stejt departmenta i američkog ambasadora Džefrija Hovenijera da se odloži primena uredbe tzv. Centralne banke Kosova uz upozorenje da će ona moći da izazove etničke tenzije.

- Bajdenov tim kasni tri godine sa prozivkom jednostranih akcija Aljbina Kurtija. Ali drago mi je što vidim da su to konačno shvatili - naveo je Grenel.

The Biden team is 3 years late in calling out @albinkurti’s unilateral actions. But I am glad to see them finally realize it.



Everyone knows he’s no @HashimThaciRKS.



Which is why selling Kurti Javelins is very dangerous. The guy is reckless and looking to start a conflict. https://t.co/0I1ODUWDvn