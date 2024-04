Grenel o rezoluciji o Srebrenici: Ne treba sve ratne zločine označiti kao genocid

Bivši izaslanik Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel saglasan je sa tekstom "poslednjeg lovca na naciste" Efraima Zurofa o Srebrenici u kom piše da nije svaki zločin genocid.

"Ovo je tako istinito. Nemci guraju rezoluciju UN da označi genocid 29 godina nakon događaja. Ne treba sve ratne zločine označiti kao genocid. Podvođenje nekih drugih ratnih zločina pod genocid slabi ono što je tadašnja nemačka vlada uradila 1941. godine. Držite politiku podalje od ovog osetljivog, ali važnog etiketiranja", napisao je Grenel na Iksu.

This is so true.



The Germans are pushing a UN resolution to label a Genocide 29 years after the fact.



Not all war crimes should be labeled genocides. Pushing some other war crimes into the Genocide label weakens what the then German government did in 1941.



Keep politics out…