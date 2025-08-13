Počeo sastanak Tramp - Zelenski!

Počeo je onlajn samit u kojem učestvuju predsednik SAD Donald Tramp, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i lideri Evropske unije, saopštilo je francusko predsedništvo.

Očekuje se da će na sastanku biti reči o ratu u Ukrajini i evropskoj bezbednosti.

Rusija je danas saopštila da se njen stav o ratu u Ukrajini nije promenio otkako je predsednik Vladimir Putin prošle godine postavio svoje uslove: da Ukrajina potpuno povuče svoje snage iz ključnih ukrajinskih područja i odustane od ambicija za članstvo u NATO.

Američki predsednik Donald Taump na svojoj društvenoj mreži Truth Socialu napisao je kratku objavu pred razgovor s evropskim čelnicima i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

"Ubrzo ću razgovarati s evropskim čelnicima. Oni su divni ljudi koji žele da se postigne dogovor", napisao je.

