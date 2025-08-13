UKRAJINAC IZAZVAO POŽAR U BARU! Policija ga našla u Sutomoru sa ćerkama, ostali su u šoku kad su videli šta rade

Crnogorska policija identifikovala je ukrajinskog državljanina koji je optužen da je zapalio vatru na otvorenom prostoru u Baru.
Policija u Baru je identifikovala i locirala muškarca koji je izazvao požar.
Ukrajinac izazvao požar u Baru
On je, prema navodima policije u Crnoj Gori, on je palio vatru na otvorenom, čime je ugrozio živote i imovinu građana.
- Pre dva dana, oko 20.30 časova, dežurna služba Odeljenja bezbednosti Bar obaveštena je od strane građana, da je došlo do manjeg požara u Sutomoru na Golom brdu u blizini objekta Crvenog krsta. Po prijemu obaveštenja na lice mesta su odmah upućeni policijski službenici - navodi se u saopštenju policije.
Sa ćerkama hteo da spremi hranu.
Tamo su zatečena tri lica, ukrajinski državljani:
O.A. (62)
Njegove dve maloletne ćerke starosti 16 i osam godina
Na licu mesta je utvrđeno da su ova lica zapalila vatru koju su ogradili kamenjem, u cilju pripreme hrane.
Tužilac je utvrdio da u navedenom nema elemenata krivičnog dela. Ukrajinac i njegove ćerke predati su Službi komunalne policije, gde im je izdata kazna u iznosu od 250 evra.
Autor: S.M.