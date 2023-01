BIO JOJ JE INSTRUKTOR SKIJANJA! Ovako je počela ljubav Dijane i Srđana Đokovića, a ovo je istina o njenom poreklu

Dijana i Srđan Đoković su u braku 35 godina, a upoznali su se na Kopaoniku, gde je on bio instruktor skijanja.

Majka Novaka Đokovića, Dijana, poreklom je iz Vinkovaca. Njen otac i majka su rođeni u Slavoniji, ali su se tokom mladosti oboje preselili u Beograd, gde su se venčali i gde je rođena Novakova majka.

- Po nacionalnosti sam Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. U istom mestu je rođena i moja bivša supruga, Novakova baka. Tamo smo se upoznali i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli da služe. Ja sam došao u Beograd, ona ona je još išla u školu, pa smo se kasnije venčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda. Ja sam uvek govorio da sam Jugoslovenka ili Hrvatica, nikad nisam bila Srpkinja. Dijana je rođena u Beogradu i tamo je odrasla - rekao je jednom prilikom Novakov deda Zdenko Žagar.

- Normalno je da će više biti naklonjen Srbima i nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavljao kao Hrvat. Ni to niko ne bi prihvatio. Isto bi ga zvali. .Pre nekoliko meseci javio mi se rođak koji živi u Vinkovcima da me pita gdje je rođena Dijana. Dakle, u Hrvatskoj se o tome raspravlja - dodao je Zdenko, koji već neko vreme nije u kontaktu sa kćerkom jer on i njena majka su se razdvojili.

- Dajana me je okrivila za razvod i to ne može da mi oprosti. Verujem da je za razvod uvek potrebno dvoje. Koliko je muškarac kriv, toliko je i žena. Međutim, moja ćerka to nije mogla da shvati. i potpuno se udaljila od mene - otkrio je.

Upoznali su se na skijanju Dijana i Srđan Đoković u braku su 35 godina, a upoznali su se na Kopaoniku, gde je on bio instruktor skijanja.

- Došla je da skija i prijavi se za instruktora skijanja, a na kraju je ostala sama. Video sam je u plavom kombinezonu, primetio njenu figuru. Nisam uspeo da je zavedem u početku, trebalo mi je nekoliko dana ubeđivanja, ali na kraju sam uspeo“, rekao je jednom prilikom Đoković.

Dijana je otkrila i kako je njegova porodica reagovala na njeno hrvatsko poreklo.

- Imali smo malo vremena da se upoznamo, ali naravno upoznali smo se sa roditeljima, niko ništa nije krio. Siguran sam da su njegovi roditelji više obraćali pažnju na to odakle sam. U jednom trenutku sam čak postao i "pevačica" jer je sestra preminulog "Srđanova majka je bila nagluha. Naime, kada joj je Srđanova majka rekla da sam Hrvatica, ona je čula tu reč i zaključila da sam pevačica - rekla je ona jednom prilikom.

