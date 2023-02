'TO MI PRIJA' Ana Stanić otkrila JEDNOSTAVAN trik kako da ostanete u TOP FORMI: Evo kako u petoj deceniji održava svoje izvajano telo (FOTO)

Odala svoju tajnu!

Pevačicu Anu Stanić ne viđamo često, ali svakako da se njena izvajana figura uvek ističe u prvi plan, mnogi kažu da je za nju vreme stalo, jer u petoj deceniji ima savršeno telo.

- To mi prija, uvek kucnem u drvo i pitam se do kada će to da traje. Genetika tu radi svoje, ali mislim da ima veze i stanje duha, analiziram ljude kako sebe doživljavaju, a ja u svojoj glavi nisam izašla iz 35. godine - rekla je pevačica.

Nakon toga, odala je koja je tajna njenog mladolikog izgleda:

- Zdravo se hranim, jedem kvalitetnu i zdravu hranu. Ne odričem se loše hrane, jednostavno je ne volim i to je moja velika sreća.

Autor: M.K.