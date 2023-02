'VRŠNJACI SU POKUŠALI DA ME UDAVE U BAZENU!' Lena iz Pinkovih zvezdica hrabro o paklu kroz koji je prošla! Gađali je kamenjem, a onda joj je PRORADIO KLIK U MOZGU

Vršnjačko nasilje, nažalost, sve je češća pojava, a svoje iskustvo pred kamerama, u jednoj TV emisiji, ispričala je mlada pevačica Lena Stamenković, koja se proslavila u "Pinkovim zvezdicama". Kako je rekla, prozivke, ismevanje i gađanje kamenjem mala su stvar u odnosu na sve ono što se njoj dešavalo.

Jednu situaciju je istakla, a to je kada su vršnjaci pokušali da je udave u bazenu. Govorila je kako tada mozak radi nezamislivom brzinom, a na kraju svega je rekla da to razume i da su to samo deca.

- Moramo da razumemo i tu drugu stranu drugih ljudi. Iako sam, zbog svih situacija, postala introventna osoba, to mi je mnogo pomoglo jer sam krenula da pišem i sve boli koje sam trpela od drugih ljudi sam predočila u papir, harmoniju i muziku - započela je pevačica, pa se osvrnula na konkretan slučaj utapanja u bazen:

Postoje malene stvari koje sam doživljavala, u smislu da su me prozivali, ogovarali, gađali kamenjem, ali smatram da su to male stvari u odnosu na one koje su se dešavale. Tada proradi neki klik u mozgu da mora da se preživi. Imala sam jednu situaciju u kojoj su vršnjaci pokušali da me udave u bazenu, i to je normalno, a ja sam mislila da su mi to prijatelji. Ne uzimam za zlo, to su deca.

Autor: pink.rs