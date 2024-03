Intimni odnos je trajao duže nego obično, odmah mi je nešto bilo čudno

Jedna mlada studentkinja podelila je svoje iskustvo koje je imala sa dečkom. Ona je ispričala kako je primetila nešto neobično u seksualnom životu sa svojim dečkom, a kako kaže, unutrašnji osećaj nije je prevario.

A sve je počelo kada se on vratio s putovanja.

U sebi sam pomislila da je to malo čudno, ali mu nisam ništa rekla. Bila sam toliko zaljubljena u njega da mislim da me je to donekle i zaslepelo, rekla je studentkinja Pernil Torhov.

Kada je svoje ljubavne probleme podelila na društvenoj mreži TikTok mnogi su je čak i osudili

Naime, Pernil je bila u vezi sa dečkom četiri meseca kad je on otputovao s prijateljima u Norvešku. Nakon što se vratio, njihov je seks trajao duže nego inače, i kako tvrdi Pernil, odmah joj nešto 'nije štimalo'.

U prvi mah ništa nije preduzela iako je osetila promenu kod svog dečku. Nakon nedelju dana, dečko joj je u poruci priznao neverstvo.

- Osećam se prilično loše i razočaran sam u sebe jer postoji nešto što ti nisam rekao. Jedan od prijatelja je pozvao dve devojke na naše putovanje, a ja sam na kraju spavao sa jednom od njih - napisao je, pa objasnio da su jedno veče morali da spavaju zajedno zbog manjka mesta, a očigledna hemija između njih podstakla ih je da završe zajedno.

- To je bilo jako glupo od mene. Bio sam kukavica i čekao do sad s priznanjem. Boli me pomisao o tome koliko si dobra prema meni, a ovo si dobila zauzvrat. Prilično sam razočaran u sebe jer zaista ne želim biti takav.

Pernil mu je odgovorila da ne želi da razgovara preko poruka, već sve da reše licem u lice.

- Iako mi je mozak govorio da ga ostavim, srce mi to nije dopustilo jer je on zaista divan. Poslušala sam samu sebe - priznala je devojka na kraju i odlučila da pruži još jednu šansu svom nevernom dečku, zbog čega ju je puno ljudi na mreži osudilo.

- Ne mogu da verujem šta sve devojke sebi dopuštaju. On te zaista ne zaslužuje - pisali su joj, a ona je dodala kako je ne podržavaju ni prijatelji, piše 24sata.hr.