TUGA: Preminuo Đurica Stankov!

Đurica Stankov, koji se godinama zalagao za prava osoba sa HIV-om, preminuo je u 49. godini.

Đurica je rođen je 1976. godine, a kako je pre tri godine rekao u ispovesti za naš portal, po zanimanju je bio kuvar, ali nezaposlen.

Živeo je, kako je voleo da kaže, od neke svoje umetnosti i u nekim svojim oblacima. Pre 21 godinu dobio je dijagnozu. Osam godina kasnije, 2011. izašao je u javnost sa svojom pričom.

- Iako vidim boljitak, bar što se tiče mene, ne vidim da na širem nivou ima boljitka. Trebalo je da se podigne svest kod ljudi, da malo bolje znaju kako se prenosi, a kako se ne prenosi. Danas osobe sa HIV-om doživljaju diskriminaciju od svojih najbližih, od roditelja - ispričao je tada.

Prepričao je kako su ga roditelji prijatelja pozvali na ručak i kako je bio zatečen plastičnim jednokratnim priborom za jelo. A taj obezvređujući pribor stajao je upravo pred njegovim prijateljem. Obojica su u prošlosti zaraženi HIV-om, ali samo je jedan kažnjen.

- Zašto to? Meni su rekli da sam ja imao težak život, a da su njemu oni priuštili fakultet u inostranstvu, da se on odao narkomaniji, da je to odbacio, bahanalisao po inostranstvu... Kažnjavaju ga. To se dešava. Ljudi ne pričaju o tome - prepričao je Đurica.

A u njihovim očima, objasnio je Đurica, on je imao "loš HIV".

- Ako je osoba iskrena i kaže: 'Da, grešio sam, bio sam mlad, lud, imao sam odnose bez zaštite'. Onda je zaslužila i ima loš HIV - objašnjavao je viđenje onih koji bi lakše "progutali" tu informaciju da se isfolirao i opravdao "moralnijim" razlozima.

Vraćajući se na teoriju u oblasti polno prenosivih bolesti, ponavljao je ono što je možda i godinama unazad ostalo nejasno - šta je HIV, a šta sida. Posle rizičnog seksualnog odnosa, osoba se može zaraziti HIV-om. (Ali ne mora, o tome kasnije). Infekcija može trajati bez ikakvih simptoma do 15 godina. To je ujedno razlog iz kog ljudi žive u neznaju da su zaraženi.