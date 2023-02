DARA ISKEŠIRALA BASNOSLOVNU SVOTU NOVCA NA LAŽNE PRATIOCE! Pevačica rešila da kupi popularnost na mrežama na OVAJ način! (FOTO)

Sve za milionče!

Dara Bubamara ulaže u sebe i nimalo ne štedi. Ovoga puta to nisu operacije, skupe krpice, vozni park ili nekretnine, nego investicija u pratioce na društvenim mrežama.Pevačica je iskeširala 1.600 evra za 400.000 lažnih prijatelja na Instagramu. Do pre dva dana ona je imala oko 700.000 pratilaca, a sada je prešla milion i sto. Mašala, što bi se reklo. To su primetili i ostali korisnici ove mreže pa se sada našla na udaru.

- Daro, pa tebe preko noći zapratilo skoro pola miliona ljudi, pa to nema nigde - samo su neki od komentara.

Pevačica je najavila da izbacuje novu pesmu "Koka roka" na Dan zaljubljenih, pa nije čudno što je uložila u marketing. Odmah po izlasku pesme i spota, menadžeri nekih pevača organizuju tim ljudi koji će se baviti promocijom novog muzičkog projekta i, čim se izda numera, kreće se s kupovinom pregleda.

Inače, pevačice sa estrade se trude da dobiju što više pratilaca jer im to donosi dobar posao. Gazde diskoteka smatraju da je pevač s milionskim pratiocima i pregledima sposoban da ispuni kapacitet i očekivanja samog gostovanja, ali ne računa da je u nekim slučajevima više od pola korisnika zapravo kupljeno. Dara nije jedina sa estrade koja ulaže u Instagram profil i kupuje takozvane folovere.

Oni koji su optuženi među tviterašima da plaćaju pratioce su: Teodora Džehverović, Kija Kockar, Sandra Afrika i mnogi drugi.

Autor: Pink.rs