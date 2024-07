Šok priznanje Jelene Marinković: Nije se nadala da će joj Uroš na ovaj način okrenuti leđa! (VIDEO)

Otvorila sve karte o gorućoj aferi!

Bojana Pavlović i Jelena Marinković komentarisale su u pušionici haos koji je nastao zbog njene afere sa Urošem Rajačićem.

- Ja kad sam saznala, nikad ne bih iznela. Rekla sam da to treba napolju da se rešava, a ne pred ljudima. Ja to u životu ne bih iznela - rekla je Bojana.

- Ja znam ove njegove reakcije - dodala je Jelena.

- Ružno je što govoriš... Treba da kažeš da ti se svideo dečko i da te je privukao i tu je kraj svake priče. Nemoj da dozvoliš to - pričala je Bojana.

- Ja znam da će on to da radi jer je njemu tako lakše - dodala je Jelena.

- Ti si kriva, tu nema šta - rekla je Pavlovićeva.

- To sam i ja rekla, nema šta - priznala je Jelena.

- Nisi trebala brak da rizikuješ - rekla je Bojana.

- Ja sam mislila da ne može u životu da mi se desi i desilo mi se - govorila je Jelena.

- Koje je to čojstvo? Nešto je uradio, pa beži - govorila je Bojana.

- Ja sam prva započela sve, ja sam u braku. Znaš šta je on uradio? Sačuvao je papirić koji je mogao odmah da iscepa i da baci. Đedović kaže da mu je to značilo i da je ubacio u neki neseser. Što je čuvao to ako je hteo da prećuti? - pričala je Jelena.

- Jer je to dokaz. Meni hipotetički da se to desilo sve bih pobacala - dodala je Bojana.

- On da nije doneo dokaz sve bi palo u vodu. On je to čuvao jer je znao da će da mu treba. Njemu je bitan rijaliti. Očekivala sam da će da kaže da ne postoji, što je pokazao papir? - rekla je Marinkovićeva.

