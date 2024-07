Pevačica otvorila sve karte!

U novom izdanju emisije "Premijera - Vikend specijal", naša voditeljka, Katarina Rogojević porazgovarala je sa Violetom Viki Miljković. Pevačica je progovorila o svojim aktivnostima pored pevanja, otkrila gde trenutno najviše boravi i gde će ovog leta nastupati.

- Kad kažete da ste retko u Beogradu, to publika može i da isprati na društvenim mrežama. Mislim da su Vas još više zavoleli jer imaju negde uvid u Vašu svakodnevnicu - rekla je Katarina.

- Nisam to krila, ali moj privatni život je moja privatnost i intima. Vidim da se vreme totalno promenilo, ja sam se poslednja busala, ali na kraju sam se uklopila. Moje dete me povuklo, onda sam uhvatila sebe da sam često i na Tiktoku i na Instagramu. Postala sam aktivna na Tiktoku, ljudi to vole - kazala je Viki.

- Najčešća destinacija Vam je Turska, Istanbul. Šta se dešava tamo - upitala je Katarina.

- Imamo firmu u Istanbulu, bavi se proizvdodnjom nameštaja. Sad smo se bazirali na hotele, restorane i te veće komplekse. Proizvodnja nameštaja mi oduzima mnogo vremena, ali uživam u tome. To mi je druga ljubav. Beogradska firma bavi se prodajom nekretnina, velika je zainteresovanost za stanove na Beogradu na vodi. Malo sam u firmi u Beogradu, malo u Istanbulu, a vikendom na nastupima. Svuda me ima pomalo i jeste naporno, ali uživam u svemu tome - nastavila je Viki.

- Sad kad se završila sezona ''Zvezde granda'', kakvi su utisci? Vaš kolega, Đorđe kaže da se ne čuje ni sa kim - rekla je Kaća.

- On je moj brat i puno ga volim. Đole, Ceca i ja se jako često čujemo, takođe i sa Saletom. Sad smo se svi raštrkali, u poslu smo, ali sad ćemo krenuti da se čujemo.

- Je l' idete na teniske turnire sina - upitala je voditeljka.

- Da, ali on malo veću tremu, kad se Taške i ja pojavimo na turniru. On je zaista dobro i odgovorno dete.

- Gde se najviše družimo ovog leta - upitala je Katarina za kraj.

- Bosna - završila je Viki.

Autor: Iva Stanković