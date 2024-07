Garant se zaljubila: Zorica Marković za Pink.rs iznela svoje teorije o aferi Jelene i Uroša, pa Rajačiću dala vetar u leđa!

Otvorila sve karte!

Afera aktuelnih učesnika ''Elite'', Jelene Marinković i Uroša Rajačića uzdrmala je takmičare i naciju. Stoga, stupili smo u kontakt sa Zoricom Marković, kako bi dala svoj sud o toj situaciji.

Zoka se udubila u priču, te iznela svoje dve teorije.

- Oni su totalno nebitni, šta reći o čoveku koji ima takav odnos sa decom? Gledajući sve to, postoje dve opcije. Prva je manje bitna, da je maslo isključivo njih dvoje. Makar tih poslednjih par dana da zakuvaju, da budu tema. Gledala sam njen intervju sa Darkom i zato mi je ta ideja prošla kroz glavu. Bila je hladna, samim tim, šta će udata žena na dušeku s njim? Možda samo žele da zavrte priču, jako su namazani. Druga opcija je ono što ukućani tvrde, da se ona zaljubila, dečko je stvarno frajer. Pogledajte na šta liči Ivan, tako da ona se zaljubila garant u Uroša - počela je Zorica.

Otkrila je i zašto smatra da je Stefani Grujić tek sad odala Jelenu.

- Imali su druge bitnije teme u kući, pa se na ovo nije skretala pažnja, do tog zatvora. Matora zna sve to, ali štiti neke ljude. Stefani je to iznela jer je to neiskreno druženje, a ona je i neiskusna - kazala je Zoka.

Upitali smo je i šta misli o porukici, koju je Marko Đedović pronašao.

- Naravno da je to ona pisala, ali mislila je da se to neće saznati. Oni su svakako namazani, ali pre će biti da se ona zaljubila. Ako Ivan ima pomirenja u suprugu, šta ima da priča sa Urošem? Kao on da mu kaže lično, važi. Da rijaliti traje još mesec dana, bili bi gotovi. Mada, jasno je da je to završeno. Počeo je da pije jer je to negde i video, samo nije hteo da prizna svima. Kako je ovo krenulo, to je put ka razvodu. To su sve foliranti, kakva crna ljubav? Tu nema b od braka jer ako je to ljubav, kako onda može da postoji emocija prema nekom drugom - nastavila je Zorica.

Za Uroša Rajačića imala je samo reči hvale.

- Kulturan je da ne oda to, džentlmenski je i neće da bude kriv za razvod nečijeg braka. Meni je on top, šteta što nije krenuo ranije da pravi karambol. Nema on mentalni sklop za takve ludače i jeftine priče. Ona voli zabranjeno voće, iako ima neku ozbljinost. Uroš je frajerčina, može da obrtlati bilo koga. Janjuš je sinoć bio prvi piut iskren i rekao sve za to - završila je Zoka.

Autor: Iva Stanković