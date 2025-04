DRAGANA KONAČNO PRIZNALA: Raspala se na komade, pa otvorila dušu o Matoroj, a od Tomićeve dobila hladan tuš (VIDEO)

Otvorila dušu!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Dragani Stojančević kako bi prokomentarisala svoj odnos sa Jovanom Tomić Matorom.

- Dragana kukaš za Matorom, zašto ste se onda odvojile

- Zajedno smo donele tu odluku. Smetale su me priče u koje me uvlače, da su me se odrekli roditelji. Više puta je htela da se skloni od mene, ali ja nisam. Ispostavilo se da nisam dovoljno jaka da se nosim sa svim tim - rekla je Dragana.

- Šta će ti ta razdvojenost pomoći u odnosu sa roditeljima? - pitao je Darko.

- Ne mislim da ću popraviti ništa. Mislim da će mi pomoći da se samo ja osećam loše. Ovo je duplo loše. Poremetile su me priče, ovo što je Munja pričao, pa je posle demantovano. Stiglo me je sve i to da sam imala se*s. Vise puta me upozorila, ako ne mogu da se skloni, a ja nisam htela. Sad ništa nije dobro. Ne osećam se lepo. Rešila sam da izaberem da ne povređujem moje, emocije ću staviti po strani. Nemamo odnos i nećemo ga imati na dalje - rekla je Dragana.

- Kako nisi mislila na roditelje kad si izložila Matoru? - pitao je Darko.

- Nisam folirant. Dala sam povoda da sad neki likuju. Teško mi je i krivo mi je. Pojavile su mi se neke emocije, ali sam shvatila da to ne mogu da podnesem, da me stalno napadaju. Nisam imala hrabrosti da pričam o tome, a ni sebi da priznam. Sada bih priznala da sam se zaljubila u Jovanu - rekla je Dragana.

- Koliko su jaka osećanja koja prema njoj osećaš? Da li ti je lakše sad kad si se otvorila ? - pitao je Darko.

- Nije mi lakše. Odnos ne možemo da popravimo, ja sam pokvarila sve. Napravila sam grešku koja ne može da se oprosti, a to je razgovor sa Đedovićem. Ona je mene više puta terala od sebe, a ja sam se približavala njoj. Taj razgovor se desio i ja sam rekla da sam možda razgovarala da bih je sklonila od sebe. Ja kod njega nisam išla na seanse, niti ću ići. Uradila sam šta sam uradila i povlačim se iz toga - rekla je Stojančevićeva.

- Sad kad nema prepreka obe odustajete - rekao je Darko.

- Ona misli da sam je ja izdala i povredila. Mislim da više neće doći do pomirenja - rekla je Dragana.

- Je l' to sad radiš zbog porodice ili što sam ja ljuta na tebe? Satvljaš me u situaciju da ti oprostim i posle će biti da ne poštujem tvoju porodicu. Ako smo donele odluku zbog tvoje porodice, onda nema druženja, nema Đedovića. Šta ako ti oprostim, šta onda? - pitala je Jovana.

- Tražila sam da mi oprosti za Đedovića, jer ja nju nisam izdala kao prijatelj. Rekla sam da imam strah od emocija sa Jovanom i reakcija mojih roditelja prema tome - rekla je Dragana.

- Rekla sam, ako smo već donele takvu odluku, nema ničega. Otežava mi celu situaciju, a ja gledam da njoj olakšam. Ako se razdvajam od nekog fizičkog, ne znači da se odvajam sa emocijama. Ako je ta emocija jaka, naravno da će da me zaboli da tako razgovaraš sa Markom. Prvo mi priča da je namerno rekla Đedoviću, a posle da je on izmanipulisao. Ovo što kaže za strah, normalno da ima - rekla je Matora.

- Kako je Sanja sve izgurala? - pitao je Darko.

- Ne bih to komentarisala. Mi smo bile tri godine, to je druga stvar. Rekla sam Dragani da je razumem. Bilo bi sebično od mene da tražim suprotno. Posle svega, mi da se vratimo, šta smo uradile? Po*išale se po svemu, eto. Stvarno želim da se držim ovog stava. Ja bih bila luda da me devojka stavi ispred svoje porodice - rekla je Matora.

- Ćuti baba - rekla je Dragana.

- Du*aj ga. Pustila si jezičinu, sad kad si našla da se je*eš bez ku*ca - ubacila se Kačavenda.

- Šta da uradim da se oseća bolje? Tražila je da se sklonim, sklonila sam se. Ona sad hoće da se vrati, a ja da se osećam loše - rekla je Matora.

- Sutra bi bilo da si joj prišla posle priznanja i da hoćeš da je odvojiš od porodice. To je bilo vrlo kvarno. Ona hoće da ispadne žrtva - ubacila se Anđela.

- Kako komentarišeš to što Stefani kaže da si pokazala ko si, šta si i za šta služiš budući da je Janjuš opštio sa tobom i Jovanom Pevačicom u vreme dok je Aneli slao poruke? - pitao je voditelj.

-Ona prva treba da gleda svoje postupke. Vidimo kako je histerična i agresivna. Ne znam da je Janjuš bio sa mnom i sa Jovanom u isto vreme. Znam da je pisao Aneli poruke, tad sam prekinula taj odnos

- Kako komentarišeš to što je Stefani rekla da je radila mikseta

- Nije radila mikseta - ogradila se Dragana.

- Jeste bila mikseta, ja sam to video - rekao je Munjez pokazivajući.

Autor: A.Anđić