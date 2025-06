Ako dozvolim i pređem granicu biću... Sofija otvorila dušu, pa otkrila šta je sprečava za pomirenja sa Terzom, roditelje zamolila jedno! (VIDEO)

Otvorila dušu!

Darko Tanasijević porazgovaro je sa Sofijom Janićijević o varnicama koje su se ponovo stvorile sa Borislavom Terzićem Terzom, ali i o mogućem pomirenju.

- Plamen se ugasio onog trenutka kad se on sklonio od mene. Odnos nam je nikad bolji i ostaće ovakav do kraja, što se mene tiče. Nemam ni gram poverenja. Dao mi je čokoladicu gde piše 'volim te', došao je da me probudi, ali nemam povrenje. Pričao mi je da će sve promeniti za ovih 20 dana. Ništa nije promenio niti gledam da li se menja. Rekla sam mu da neću prihvatitit ni njegov zahtev za prijateljstvo. Ogroman ulog je bio. To razmišljanje je trebalo biti tad kad je žar bio veliki i kad smo sve to uradili, a ne sad. Meni prija i razgovor sa njim i sve, ali ako malo bolje razmislim, ako dozvolim i pređem ganicu normalnog odnosa biću povređena, u tom sigurna - rekla je Sofija, pa priznala da li je koči rekacija roditelja za ponovno pomirenje:

- Ima i toga. Imaju udela i mamine i tatine čestitke. Terza nije najbolji izbor za mene. U žaru najveće ljubavi ti ostaviš nekoga. Trebao je posle Nove godine da razgovara sa mnom, a ne da muva Draganu. Boli me to. Svaki put kad pomislim na to šta se desilo, da nije bilo Milene i Dače ostala bih sama. Antalije jedino sa mojom mamom bez Terze. On i sad gleda. Počeo je da se ponaša kao prvog dana. Zamišljamo sad da se pomirimo, budemo celo leto zajedno i on uđe u devetku. Je l' ja treba da mislim? Ja da mu vodim fan stranice a on da nađe novu ribu. Ne bih to ni pomislila da nije meni uradio. Nikad ne reci nikad kad smo u pitanju ti i ja. Za sad sa nećemo pomiriti - ispričala je Sofija, pa oplela po Peji:

- Poslednjih dva ili tri meseca na sve negativne ankete on mene navede. Nadam se da moji roditelji reaguju i da će poslati tužbu. Ovo ponašanje van kontrole, ne zna šta radi. Odakle mu pada to na pamet? Uvek sam bila na njegovoj strani jer Ena ustaje i laprda šta priča ispod pokrivača. Kad me toliko gaziš, pa nisi mi iz oka ispao - rekla je Sofija, pa se otkrila da li će čestitati rođendan Marku Stefanoviću:

- Neću mu čestitati. Javno ću čestitati rođendan Ani i Kordi, ali Marku neću. Oni govore da se ja mešam o odnose. Čekaj da se setimo Kariću, pa i ti si bio treći u odnosu. Vremenom je sazreo i shvatio šta se ovde dešava i šta je život. Otišao je u pravom pravcu, nadam se da ću i ja tako. Mislim da je najadekvatnija ličnost u kući za komentarisanje - završila je Sofija.

Autor: A.Anđić