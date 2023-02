Otvorio dušu o nedavnoj velikoj borbi!

Na popularnoj srpskoj planini - Kopaoniku ove godine zimuje i poznati pevač Bojan Vasković, frontmen grupe Leksington sa svojom porodicom. Bojan je sada u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorio o eksponiranju svoje suprige Aleksandre na društvenim mrežama, a onda se osvrnuo i na njihovu najtežu životnu borbu. Naime, Aleksandra je imala rizičnu trudnoću, zbog čega su joj lekari savetovali da je prekine, međutim, ona se lavovski izborila da na svet donese njihovu ćerkicu Helenu.

- U početku mi je bilo neobično. Ja imam osećaj kao da živimo u osamdesetim. Prilagođavamo se vremenu. U svakom slučaju , ona je krenula spontano i dobila je dobru povratnu rekaciju. Vidim da je ispunjava kada nešto podeli s nekim i kada pomogne nekome - rekao je pevač i dodao:

- Ovaj period je bio veoma težak i za nju i za nas. Ona je odlučila da sačuva trudnoću. Doktor je rekao da bi 99 posto žena odustalo. To je njena pobeda. Ne postoje reči kojima bi čovek mogao to da pohvali. To je velika hrabrost i požrtvovanost. To je kad se čovek rodi sa nečim. Ima tu neku snagu i moć da pobedi svaku prepreku koja joj se nađe na putu. Ona je izvojevala najveću životnu pobedu. Zato mi je i drago, zato i podržavam sve to - poručio je Bojan Vasković pred premijernim kamerama.

Autor: M.K.