HOTEL SA PET ZVEZDICA PLATILA 7.000 EVRA! Marina Visković otputovala na Mauricijus - FOTKAMA U KUPAĆEM ZAPALILA INTERNET! (FOTO)

Za hotel s pet zvezdica pevačica je iskeširala oko 7.000 evra, a na avionske karte i vanpansionsku potrošnju još tri.

Jedna od najtraženijih i najangažovanijih pevačica mlađe generacije Marina Visković ovu godinu otpočela je i više nego uspešno.

Najpre je izbacila projekat „Momentum“ na kojem je radila mesecima, a u kojem je svoje stare pesme prepakovala i aranžerski i vizuelno, a onda je objavila i novi singl „Vara“, koji beleži veliki broj pregleda na platformi Jutjub.

Da su joj svi vikendi zauzeti i po godinu dana unapred, nije novost, a sada je pevačica odlučila da ugrabi desetak dana za sebe i pobegne u toplije krajeve ne bi li napunila baterije.

- Marina se odlučila za Mauricijus jer obožava ovo ostrvo u jugoistočnom delu Indijskog okeana, gde je nekoliko puta već letovala. Iako je papreno skupo, novac joj nikada nije predstavljao problem jer je poznato da je poslednjih desetak godina jedna od najplaćenijih pevačica u našoj zemlji, pa sebi može da priušti luksuz ovog tipa - ispričao je za Alo! izvor blizak Viskozi, i dodao:

- Odlučila se za hotel s pet zvezdica koji u svojoj ponudi ima sve ono što se poželeti može, a nalazi se na samoj plaži. Za to zadovoljstvo za sebe i majku, koju je povela sa sobom, iskeširala je oko 7.000 evra. Ako na to dodamo avionske karte i vanpansionsku potrošnju, dolazimo do sume od tričavih 10.000 evra, što za Marinu očito ne predstavlja ozbiljan izdatak - istakao je izvor.

Duge, prostrane i peščane plaže, sunce i tirkizno more, kao i društvo one koja ju je donela na svet, bilo je sve što je Marini neophodno u ove zimske dane. Iako je u medijskoj ilegali i izjave ne daje, ona s ovog rajskog ostrva svakodnevno na svoje društvene mreže objavljuje fotografije.

Blago tebi, ti znaš zašto živiš. Uživaj, zaslužila si. Izgledaš kao avion, blago onima koji uživaju u tom prizoru, samo su neki od komentara koje ispod Marininih fotografija možemo pročitati.



Teški trenuci su iza mene

Marina retko priča o svom privatnom životu i emotivnom statusu, a u jednoj od izjava kada je napravila presedan istakla je da su joj nekada momci finansirali hirove, ali to odavno sama čini.

- Normalno je da mi momak plati putovanje ako je u mogućnosti. Ne znam zašto se ljudi čude tome. Nisam imala mnogo partnera, imala sam duge veze i na to gledam kao na brak. Nema u tim vezama ovo je moje, ovo je tvoje - rekla je Marina tada, i dodala :

- Neću da se foliram, uvek pričam iskreno. Imala sam teške trenutke u životu, tada su mi pomagali prijatelji, a sada mnogo zarađujem. Kad imam, trošim, kad nemam, onda ne.

