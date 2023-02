Prošlogodišnja predstavnica Srbije na “Evroviziji” u Torinu, Konstrakta, u braku je sa Milanom Đurićem i majka je dvoje dece. Ona je sada u emotivnoj ispovesti progovorila je o roditeljstvu.

- Moja deca sada ulaze u period puberteta. Vreme će pokazati šta sam uradila sa mojim pristupom. Oduvek ih posmatram i tretiram sa poštovanjem, uvažavam sve njihove potrebe. Što se tiče postavljanja granica, tu sam jako tanka. Uvek idem na to da su oni sposobni da razumeju kada sa njima sedneš i objasniš im zašto je nešto okej, a nešto ne - priča Ana i dodaje:

- Ostane krevet neraspremljen pet dana, svuda su knjige, čarape, farmerke. Verujem da nismo jedini u toj situaciji sa tinejdžerima. Teško je izvesti psa, i na kraju ga ja izvedem. Nisam tu nešto postigla, ali imam još neko vreme valjda da ih uteram u tu neku odgovornost prema njihovoj okolini.

Kako kaže, za razliku od svoje primarne profesije, rukovanje biznisom joj ne ide.

- Otkrila sam za ovih godinu dana da sam za biznis totalno netalentovana. Pojma nemam znači sa biznisom i računicom. Više tu pristupam emotivno, tako se bolje i osećam, ako radim nešto u skladu sa mojim mislima i osećanjima - kaže Đurićeva.

Konstrakta je, takođe, otkrila i da će obavezno pratiti ove godine "Pesmu za Evroviziju"” kao i Evroviziju, koja će se održati u Liverpulu.

- Moram da kažem, ranije nisam pratila. To je za mene bilo usput, ako stignem i ako smo svi slobodni te večeri pa sednemo ispred TV-a i odgledamo. Sada, kada sam ušla u strukturu i sve to, postaje mi zanimljivo tako da ću ispratiti - priča ona, te se osvrće na svoje prošlogodišnje učešće i nadimak:

- Neko vreme su me zvali umetnica, a sada me zovu umetnica mora biti zdrava. To je sad celo ime u potpunosti. Super mi je. Na stranu to što sam ja samoprozvana umetnica, u trenutku kada ja to izgovaram, ja zapravo i nisam regulisala status slobodnog umetnika. Primilo se u narodu i ja postah umetnica. To je jako lepo. “I šta ćemo sad” je takođe ušla u narod. Znam da je bilo i po Skupštinama i regionu. “Nemam knjižicu” je takođe mnogo citirano.

Ani se nije menjala funkcija, pa je i dalje predsednik stanara zgrade.

- Traljava sam tu sad, nemam vremena. Srećom, ne kvari se lift, nema poplava tako da sam se tu provukla. Kada bi me strefila neka poplava, ne znam kako bih našla vreme da se time bavim - rekla je Konstrakta za Blic.

