Otkrile sve detalje velikog spektakla koji ovog leta očekuje njihovu vernu publiku!

Pevačice Lepa Brena i Senida održaće koncert "Red Bull Sound Clash" na Kalemegdanu 2. juna a ovim povodom njih dve bile su sagovornice Nemanje Vujičića u njegovoj rubrici ''1800 sekundi''. Dve muzičke zvezde otkrile su kakav spektakl čeka publiku, progovorile su i o zajedničkom duetu i saradnji.

- Mi smo već sada krenuli u ozbiljne pripreme i organizaciju. Veoma se dobro zna šta će Senida, a šta ću ja da pevam. Pokušaću da to donesem na svoj način. Nećemo imitirati jedna drugu, jer je to nepotrebno. Pevaćemo neke pesme zajedno. Imaćemo dve bine, jednu pasarelu, most koji će nas spajati, jer ćemo pevati neke pesme zajedno - rekla je Brena.

- To je meni samo pokazatelj da ja idem u pravom pravcu i presrećna sam zbog toga. Izazov više, korak po korak. Ovo je za mene ogromna stvar. Nisam ni sanjala da će mi se desiti ovo. Nije da nemam tremu - rekla je Senida o saradnji sa velikm pevačkim imenima.

- Moram da priznam da nikad nisam pevala tu vrstu muzike, ali mi se dopada. Ne može ceo život jedna vrsta muzike da bude. Drago mi je što postoji rep muzika, trep muzika... Ja sam odrasla na muzici šezdesetih, na sevdalinkama, na dalmatinskoj pop muzici... - poručuje Brena, pa otkrila koliko je zapravo teško napraviti duet za dve žene.

- Ja kad sam dobila Čačak, to je bila najjednostavnija pesma, sa kojom sam ja počela da se igram. Za mene će ta pesma biti igra. Duet, zašto da ne? Jako je teško napraviti pesmu za dve žene. Šta bi tu trebalo da bude tema? Mora da bude fenomenalno. Kad se piše za ženu i muškarca to je jednostavnije - rekla je Brena, a Senida je otkrila zbog čega na sve načine izbegava novinare i intervjue.

- Imam tremu od intervjua, jako sam ćutljiva, ne družim se toliko. Imam jako mali krug ljudi i prijatelja. Nisam ja takva osoba da nekoga dovedem u neprijatnu situaciju, ne bih volela meni to da se desi. Ja u svom poslu nisam plašljiva, ali ta interakcija sa ljudima... Ja živim svoj život kako ja želim, čuvam ga... Tu sam zbog muzike, ne zbog priče. Ja volim Brenine pesme, moja sestra od ujaka ima barbiku, pa smo se igrale - poručila je Senida.

